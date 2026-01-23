新北市長選戰藍軍必贏？吳子嘉看民調：要靠他灌票才有用

根據《美麗島電子報》公布的新北市長選舉最新民調，68.7%的受訪者對現任市長侯友宜的整體施政表示滿意，但當被問及今年市長選舉應「給國民黨繼續做」還是「換黨做做看」時，34.0%認為應給國民黨繼續做，41.1%期待政黨輪替。媒體人吳子嘉表示，國民黨在新北選戰，要靠侯友宜的魅力，以侯友宜的高民調幫你背書，那個票灌下去才有用。

吳子嘉23日在《董事長開講》網路直播節目中表示，侯友宜的民調滿意度68％，34.0%認為應給國民黨繼續做，認為換黨做做看的有4成，表示新北市要換黨的人比不換黨的人多。因此，李四川不能用國民黨的概念去選舉，應該要用侯友宜的概念。

吳子嘉接著指出，侯友宜的民調滿意度68%，是34％的兩倍，因此選舉時，還是要靠侯友宜的魅力，以侯友宜的高民調幫你背書，那個票灌下去才有用；也就是68％灌進去哪一個人身上，哪一個人都會贏。到目前為止，侯友宜對綠委蘇巧慧也不錯，這是很難講的事情。

本次調查由《美麗島電子報》委託，調查範圍為新北市設籍年滿20歲之民眾。調查時間為2026年1月19日至1月21日。成功完訪樣本共1,070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。

