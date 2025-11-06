新北市長選戰開打！綠蘇巧慧披掛上陣 藍劉和然公布形象照
政治中心／綜合報導
新北市長前哨戰開打，綠營率先起跑，確定由蘇巧慧披上戰袍，而藍營有意角逐黨內初選的新北市副市長劉和然，也在今天公布系列形象照，為自己定裝升級。不過黨內呼聲最高的李四川，似乎還在觀戰。面對藍營人選未定，有意推藍白合的民眾黨主席黃國昌表示，不會一直等待下去。
一早就到立院備詢的民進黨立委蘇巧慧，在確定披上2026新北市長戰袍後，提出政見牛肉，爭取更多支持。立委（民）蘇巧慧：「板橋耶誕城已經14年了，所以未來我會用又新，又有活力的觀念，來重新思考這整個活動，我希望能夠創造一個，讓新北人認同，讓外地人喜愛的活動。」
鎖定板橋耶誕城主題，立刻引發討論。有網友KUSO表示，如果蘇巧慧主張停辦耶誕城，在板橋就能拿下破六成選票。貼文一出掀起熱議，話題也延燒到藍白陣營。對著鏡頭比出拳頭手勢，展現活力形象，新北市副市長劉和然，曬出一系列新的形象照，臉書也換了新頭貼，為自己升級定裝，爭取黨內提名意味濃。
有網友KUSO表示，如果蘇巧慧主張停辦耶誕城，在板橋就能拿下破六成選票。（圖／翻攝自thread）
新北市副市長劉和然：「給自己拍形象照，也算是留下一些紀錄，當然更重要是展現自己的，年輕跟活力。」有人蓄勢待發，有人還在鴨子划水。藍營呼聲最高的台北市副市長李四川，對選戰似乎還在精打細算。
台北市副市長李四川：「（像蔣根煌議長說最快），（您月底就會宣布），（有這個可能嗎），我不知道這個事，他是從哪裡來的這個信息，我現在還是一定要把，輝達進駐做好，那選舉的事我想，大概沒有比輝達進駐台灣，進駐台北市還要重要。」
立委（國）洪孟楷：「重點在於是我們，要把最好的人選給推出來，後發會先至，所以請大家不要擔心，我們一定有自己的腳步跟信心。」主持人黃暐瀚vs.台北市議長戴錫欽：「國民黨最強的，目前看起來應該是李四川，我覺得川伯如果真的到新北市，會有這樣的效果（共伴效應），他跟萬安的默契就不用多說了，他跟立法院長韓國瑜的默契，也不用多說了。」
新北市副市長劉和然，曬出一系列新的形象照，為自己升級定裝。（圖／劉和然辦公室提供）
藍營想靜觀敵對優劣再行動，但有人似乎快要等不住了。民眾黨主席黃國昌：「我自己的部分，我就是按部就班，依照自己的進度來加以前進，我說我們有最大的誠意跟善意，但是我們不會，永遠在做的事情只是等待。」綠營率先起跑、藍營還在盤算布局、白營伺機而動，三方角力也讓新北市長選舉，越來越熱鬧。
原文出處：新北市長選戰開打！綠蘇巧慧披掛上陣 藍劉和然公布形象照
