新北市長選戰開打！綠蘇巧慧披掛上陣 藍劉和然公布形象照

新北市長前哨戰開打，綠營率先起跑，確定由蘇巧慧披上戰袍，而藍營有意角逐黨內初選的新北市副市長劉和然，也在今天公布系列形象照，為自己定裝升級。不過黨內呼聲最高的李四川，似乎還在觀戰。面對藍營人選未定，有意推藍白合的民眾黨主席黃國昌表示，不會一直等待下去。

立委（民）蘇巧慧：「我準備很久了，也已經準備好，面對藍白合後的對手。」前一天獲得民進黨選對會建議，參戰2026新北市長的蘇巧慧，一早照常到立院準備質詢，網友提議停辦「新北歡樂耶誕城」活動，可在板橋斬獲破6成選票，蘇巧慧聽到了。

立委（民）蘇巧慧：「板橋耶誕城已經14年了，我們的團隊是新的，所以未來我會用又新，又有活力的觀念，來重新思考這整個活動。」綠營新北母雞人選出場，只差臨門一腳，但對手在哪裡？藍營新北市議長蔣根煌也透露，待輝達總部處理告一段落，最快月底，李四川就會正式參戰。

台北市副市長李四川：「（像蔣根煌議長說最快），（您月底就會宣布），（有這個可能嗎），我不知道這個事，他是從哪裡來的這個信息，選舉的事我想，大概沒有比輝達進駐台灣，進駐台北市還要重要。」李四川依舊鴨子划水，但黨內有志之士，早已起跑。

新北市副市長劉和然：「讓我們歡迎許光漢，蒞臨我們攝影棚，大家好大家好。」劉和然拍定裝照，其中一套穿搭走許光漢風，難道想當新北許光漢？新北市副市長劉和然：「給自己拍形象照，也算是留下一些紀錄，當然更重要是展現自己的，年輕跟活力。」





立委（國）洪孟楷：「後發會先至，所以說請大家不要擔心，我們一定有自己的腳步跟信心。」不過，要得到國民黨提名，不只黨內競爭，有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌也早就表態，要爭取藍白合。民眾黨主席黃國昌：「我2月1號競選辦公室就會成立，我們說我們有最大的誠意跟善意，我們按部就班地往前進，我們不會等待。」備戰2026選戰，隨著民進黨人選出爐，勢必也將催化藍白進度。

