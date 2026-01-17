新北市長選戰驚爆「藍綠差距縮小」？李四川一句話淡定回應

新北市長選舉倒數，由於國民黨人選遲遲未定，傳出藍綠民調差距逐漸縮小，引發藍營內部焦慮。呼聲相當高的台北副市長李四川今受訪被問到相關議題時表示，尊重黨部的機制，自己尊重黨的該有的機制。

李四川出席受訪時針對新北市長選舉議題表示，尊重黨部的機制。（圖/中天新聞）

台北市政府今天（17日）舉行115年台北隊策勵營，李四川出席受訪時針對新北市長選舉議題表示，尊重黨部的機制，那黨部的決定完了以後如果要承擔，那什麼時間自己大概就會參加所有該有的活動。

被問到是否覺得黨中央整合慢，李四川強調尊重黨中央機制。（圖/資料照）

至於是否會有時間表，李四川強調，沒有所謂的時間表，他現在最重要的還是要把輝達總部的簽約案完成，並把所有的工作該做的做完了以後，再來考慮其他的事情。

廣告 廣告

針對記者追問整合是否要加快，李四川認為黨有黨的機制，自己尊重黨的該有的機制。再被追問有沒有聽到基層有一些擔憂的聲音，希望可以更快一點，李四川強調，他想所謂的選舉當然有該有的步驟，那國民黨該有的機制，自己還是會完成機制，再來進行所有的活動。至於黨中央是否已有約時間？李四川則回應，「現在還是由黨來協調，那原則上看黨的本身上面的機制，我們再來做一個出來」。

延伸閱讀

台灣人出差：詐騙日本人！ 詐團食宿全包...結果人被逮了

壽險業2025年新契約保費重返兆元 年增19.7%創4年新高

牆壁冒蟑螂嚇瘋！ 環保署傳授滅蟑妙招：出沒處噴藥