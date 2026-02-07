新北市長選戰 參選人拜年掃街訴求福利政策

（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市長選戰升溫，民眾黨主席黃國昌今天於新莊市場拜票，遭攤商要求將老人裝假牙補助列入政見；民進黨籍立委蘇巧慧也在淡水市場拜票，主打長輩與育兒福利，各自訴求社福政策。

民眾黨主席黃國昌今天在同黨市議員陳世軒陪同，於新莊區宏泰市場發春聯與紅包。年節氣氛濃厚，有老闆熱情的喊他「國昌老師」，他也彎腰鞠躬問候新年快樂。

拜票團隊從自立街轉入，賣豬肉的攤商看見黃國昌，立即高聲要求他陳述社會福利政見；黃國昌說，希望推動0歲至6歲兒童「類義務教育」讓年輕人敢生小孩等；攤商打斷話題，要求他將65歲以上老人補助裝假牙列入政見，「蘇巧慧說要補助5萬，你要補助多少，支票開出來嘛，我們老百姓要的是福利，不然你要怎麼選」。

這名攤商還要求黃國昌將0至6歲的育兒補助津貼加碼至新台幣8000元或1萬元。黃國昌苦笑說，補助老人裝假牙就是當年前台北縣長蘇貞昌、新北市長參選人林佳龍提出來的政見。

黃國昌解釋，立法院修訂通過財政收支劃分法，為新北爭取400億元財源，才能為老人、小孩實施福利政策。他說，政策不能隨意開支票，當年中央政府說要全額補助新莊區國家電影及視聽文化中心二期工程，原2022年要開工，至今仍是一片荒地，就是過去中央承諾未兌現。

也爭取鄉親支持的民進黨立委蘇巧慧，今天由同黨籍市議員鄭宇恩陪同在淡水區清水街市場拜票，她接受聯訪時表示，推出「免費營養午餐、減輕醫療負擔、幫長輩換假牙、提升敬老卡」政見，就是希望能照顧長輩、孩子。

對於黃國昌所提都市更新的政見，蘇巧慧說，候選人彼此以政見爭取認同，是市民的福氣，盼能瞭解新北市政，並負責任的提出自己的想法。

爭取國民黨提名參選新北市長的副市長劉和然，上午也在新莊區出席長海國際同濟會寒冬送暖關懷兒童圍爐活動；他接受聯訪表示，從大學畢業後在台北縣、升格後的新北市，39年都在新北市服務，對這片土地有熱情與責任感，未來仍希望持續為新北市努力。（編輯：張銘坤）1150207