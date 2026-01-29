新北市長選戰 吳子嘉：「這人」態度恐讓蘇巧慧反超李四川

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。 圖：翻攝Youtube（資料照）

[Newtalk新聞] 新北市長選舉將在今年底登場，民進黨早已提名立委蘇巧慧；民眾黨立委黃國昌也表態參選。至於國民黨部分，可能人選包括新北市副市長劉和然與台北市副市長李四川。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉昨（28）日分析新北市長選戰，直言新北市目前最大問題是三腳督，而在這一局中，最關鍵人物並非黃國昌，而是能有能力主導局面的前民眾黨主席柯文哲。

《美麗島電子報》日前公布新北市長選舉最新民調。其中，如果新北市長選戰走向三腳督對決局面，國民黨的李四川以34.2%位居第一，其次則是民進黨的蘇巧慧的32.7%，黃國昌則已15.4%敬陪末坐。

對於這份新北市長選舉民調，吳子嘉昨日在網路節目《董事長開講》節目中分析，從民調可以發現，如果選戰呈現三腳督局面，李四川與蘇巧慧差距只剩1.5個百分點，而黃國昌雖然民調相對落後，但他在年輕人支持度獲得第一名，且假設黃國昌出面參選，新北市長一定是蘇巧慧當選，「所以黃國昌才是這一局的關鍵人物。」

吳子嘉表示，雖然黃國昌是這次新北市長選戰關鍵人物，但更重要是柯文哲對於藍白合的態度。他解釋，如果柯文哲反對藍白合並堅持這個態度，那不出3個月就會讓蘇巧慧民調衝上來，進ㄧ步衝擊李四川選情，所以吳子嘉提醒國民黨，一定要尊重黃國昌的存在。

