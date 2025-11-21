新北市長選戰一對一？蘇巧慧：「李四川很強」但我年輕有創意會做事

有意參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧。楊亞璇攝



民進黨將於下週三（11/26）正式提名立委蘇巧慧參選2026年新北市長。蘇巧慧今（11/21）日受訪時表示，她會以「一對一」的心態準備登場，面對可能的藍營強敵、台北市副市長李四川，她直言「當然強」，但強調自己具備年輕、創意與務實做事的優勢，將以更新穎的觀念和方法爭取選民認同。

蘇巧慧接受《POP撞新聞》黃暐瀚專訪，被問是否期待形成「三腳督」局面時，蘇巧慧表示，她從不設限對手是誰、會有幾位，她的心力都放在讓自己變得更強，成為更好的選項。她強調，目前所有準備都是以「一對一」為前提，不能預設對手是誰，但一定要準備好。新北選民結構藍大於綠，民進黨長期在地執政受限，因此更需腳踏實地爭取過半選民的認同。

廣告 廣告

針對台灣民眾黨主席黃國昌先前聲稱，有人受蘇巧慧委託找他選新北市長一事，蘇巧慧再次澄清，她「從未委託任何人、也未授權任何人」替她傳話或游說。

至於外界普遍預期國民黨可能推派台北市副市長李四川出戰，黃暐瀚問她覺得李四川強不強？蘇巧慧說，「當然強啊！川伯是非常專業的公務人員」，但她認為，不管對手是誰，自己都能用新的觀念與方式治理城市，也能展現年輕、創意、會做事的優勢。

談到選戰策略，蘇巧慧表示，新北連續由國民黨執政21年，民進黨在地並不占優勢，因此她不會採取攻擊、對比或謾罵策略，而是希望與市民一起打造城市願景，讓居民更認同「我們就是新北隊」。

更多太報報導

人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人