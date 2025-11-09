政治中心／綜合報導

2026新北市長選戰開跑，民進黨已經定調提名立委蘇巧慧，代表出征。不過藍白陣營至今人選未明，國民黨呼聲最高的李四川仍專注台北市政，新北市長侯友宜仍屬意交棒副手劉和然，民眾黨主席黃國昌也設定參選新北市長的態勢不變，2026新北市藍白會不會整合？還是三分天下？至今仍是未知。

開心和小朋友互動，民進黨立委蘇巧慧參加新北親子活動，深耕基層，從未停過。民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「我準備參選新北市長，已經有一段時間，而且非常的努力，我想這是我自己的志願，跟任何其他有多少人，有什麼樣的人出來，成為競選的對手，其實沒有相關。」

不管藍白動向，蘇巧慧走自己路，黨內提名已成定局，高雄市長陳其邁臉書發文力挺，相信巧慧是最合適下個階段新北市市長的人選。網友還找出，日前在眾人的歡聲下，新北市長侯友宜，親手將白沙屯媽祖交到蘇巧慧手上，大讚這就是侯友宜交接給巧慧的重要印信了，有媽祖親眼見證，2026一樣順順的將新北市交接給巧慧。民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「剛剛好就是（位置）前後，所以就發生了這樣的畫面，不過我也是覺得，市政的部分，應該也就是一棒接一棒。」





新北市長選戰！綠定調蘇巧慧 藍白人選未定

國民黨呼聲最高的李四川仍專注台北市政，新北市長侯友宜仍屬意交棒副手劉和然。（圖／民視新聞）





不過要接下新北市長大位，可沒這麼容易，其中新北市耶誕城活動，也是市政題中的燙手山芋，如何拆彈，蘇巧慧提出建言。民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「未來如果是朝著多點繁榮，商機雨露均霑交通疏解順暢，同時具有在地經濟意義，我們也期待市政府，未來能夠朝這個方向，那繼續做審慎的評估，做各項規劃。」

新北市長侯友宜：「在這幾年其實在交通的，分流規劃以及號誌的管控上，交通是順暢的。」市政題藍綠先交鋒，眼看民進黨定於一尊，國民黨持續鴨子划水，尤其藍營呼聲最高的李四川，似乎還為台北市政忙得焦頭爛額。民眾黨主席黃國昌（11.06）：「我們說我們有最大的誠意跟善意，但是我們不會永遠在做的事情，只是等待。」





吳靜怡直言，黃國昌想選新北市長，還是先想辦法減少負面聲量。（圖／民視新聞）





政治評論員吳靜怡：「黃國昌的負面是超過58%，負面非常多，跟黃國昌有關的，居然就是一種動物，居然是狗仔，一個新北市市長的參選人，跟他最高的這個所謂的有關聯的，居然是狗仔。」吳靜怡直言，黃國昌想選新北市長，還是先想辦法減少負面聲量，新北市長選戰，綠營站在起跑點上，藍白還在我看你你看我。

