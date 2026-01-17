新北市長選戰 綠急衝刺 藍基層促速整合

台北副市長李四川（前）17日表示，尊重黨部機制，看是否要他承擔。（趙雙傑攝）

年底新北市長選戰，民進黨推出立委蘇巧慧，國民黨雖人選未定，但台北市副市長李四川的參選呼聲高，新北市副市長劉和然也在力圖振作。李四川17日表示，尊重黨的機制，會等完成機制再行動；蘇巧慧回應，一直照自己的步調，每天全力衝刺；劉和然則說對國民黨有信心，強調一定團結對外。

戴錫欽16日受訪表示，雖然李四川先前對上蘇巧慧的民調有所領先，但面對蘇勤走地方，差距正在縮小中；國民黨整合要加快，不然對手已經起跑，藍營會被挖牆腳。

廣告 廣告

李四川回應，尊重黨部機制，自己沒有所謂的時間表，他現在最重要的還是要在1月底完成輝達簽約，把所有該做的工作做完後，再考慮其他事情。他強調，黨有黨的機制，尊重黨該有的機制；選舉當然有該有的步驟，會完成機制再來進行所有活動。

蘇巧慧表示，這段時間一直都照著自己的步調，把長跑當成短跑，每天都全力衝刺，會走遍新北的每一個區塊，握更多的手，這是最好的策略；她會把市長候選人的工作做好，讓更多的市民認同，也會帶領新北隊，讓議員都能夠打出全壘打。

劉和然近期正著手記錄自己的公務生涯，撰寫個人成長歷程。他說，民調僅供參考，最主要首先一定要勝選，國民黨能繼續在新北市服務市民，這是最重要的目標；其次是過程要有公平公開的機制；第三是不論有多少人參與，最後務必團結一致。請大家放心，未來國民黨一定是團結對外。