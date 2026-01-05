新北市長選戰「藍白合」人選3月出爐？黃國昌：應各自盤撐到最大再來合

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

針對2026新北市長選舉，民進黨徵召立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌有意參選，國民黨人選未定，但有「藍白合」空間，傳出預計3月底藍白協調確認由誰出戰。黃國昌今（5日）接受專訪說，他沒被告知，但若是依照他的戰術關，他認為不用那麼快形成一對一，該做的是藍白兩黨想辦法把各自的盤ㄍㄧㄥ到最大，最大以後再來合，才會贏得清楚。

黃國昌上午接受網路節目《誰來早餐》專訪，被問到有新聞報導指出，國民黨稱新北市長人選預計3月底藍白協調確認誰出戰，是否已被告知？黃國昌直言，「沒有，全部都是報派的」。

被問及對3月底時程的看法，黃國昌指出，若來得及的話，他不會完全排斥，但他的戰術觀比較不太一樣，因藍白有各自支持者，目前台灣政治是處於三角形，兩邊合一定大於第三邊，40歲以下是民眾黨贏，但輸在60歲以上的長輩，60歲以上長輩是切成民進黨一半、國民黨一半，民眾黨的很少。

黃國昌說，若用三角形的兩邊合大於第三邊的戰術的話，他認為其實不用那麼快形成一對一，該做的事是包括藍白兩黨想辦法把各自的盤ㄍㄧㄥ到最大，最大以後再來合，這樣才會贏得很清楚。

黃國昌提及，印象中新北市長侯友宜2018年時也是4、5月才決定，但若政黨合作協議簽下去，不用懷疑，如果到時候最佳男主角不是他，他一定全力輔選。為什麼會說把彼此的盤撐到最大？他認為，台北市副市長李四川在60歲以上贏很多，40歲以下則是他贏，40至50歲伯仲之間，相信國民黨在操盤的人看民調其實可以看得出來。

黃國昌表示，他還是希望兩邊把盤都撐大，三角形兩邊合大於第三邊的優勢才會清楚展現出來，如果在太早的階段一對一，開始會變成兩極對立，反而會偏向五五波的狀況。

主持人追問，所以黃國昌的戰術是藍白先擠壓，讓蘇巧慧的盤先壓到小，等到兩邊合的時候，因為她的盤已經很小了，你們還是會大於她？黃國昌回稱，沒錯、大戰術是這樣。

主持人又問，是否有可能重演2023藍白合破裂局面？黃國昌回稱，不會，因為1、2月時，共同政見會要先推，先談政策、再談願景，才不會被民進黨或其他人說在分官位，他跟國民黨主席鄭麗文日前推「台灣未來帳戶」，就是一個很具體的行動。

黃國昌也說，等政策、理念做完後，接下來針對規則其實就可簽政黨協議，他之前一直推聯合政府的理念，他也舉過例說日本的自由民主黨席次不夠跟日本維新會合作，有簽政黨協議的，清清楚楚，而目前民眾黨已準備完2026的九大領域政見，等藍營盤整好，兩邊就可以對，有交集就可以成為共同政見。

黃國昌提到，另一部分是面對2026選舉規則，像是現任者優先，如果這原則大家都同意，那像是基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新竹市長高虹安、台北市長蔣萬安等這些縣市長，他的提議都是現任者優先，若國民黨也支持，就能達成協議。

