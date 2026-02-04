新北市長選戰 藍白3人選最支持誰？街頭民調結果驚人

2026年新北市長選戰，民進黨推出立委蘇巧慧角逐，民眾黨徵召黨主席黃國昌參選，國民黨則有熱門人選台北副市長李四川、新北副市長劉和然。有YouTube頻道近期在中和的和平街黃昏市場周遭進行隨機街頭民調，針對「你支持哪方(民進黨、國眾兩黨)成為新北市長？」若選國眾兩黨就進一步追問「更支持誰(劉和然、李四川、黃國昌)」？結果顯示，支持國眾兩黨的有26票、支持民進黨的有24票；其中支持國眾兩黨中，李四川獲得19票、劉和然3票、黃國昌3票。

「街頭有派對」YouTube頻道今(4日)公布最新的街訪影片，拍攝時間為2月3日，地點在中和的和平街黃昏市場周遭，隨機詢問民眾，「你支持哪方(民進黨、國眾兩黨)成為新北市長？」民進黨對上國眾兩黨，然後國眾這3位他們比較支持劉和然、李四川、黃國昌。民調結果顯示，支持國眾兩黨的有26票、民進黨的有24票。其中支持國眾兩黨中，劉和然獲得3票、李四川19票、黃國昌3票。國眾兩黨以兩票的差距勝民進黨，呈現五五波的狀態；至於國眾3人選支持誰？李四川輾壓另外2人。

支持蘇巧慧的民眾，有一位婦人表示，「她比較實在」。另一位婦人說，「覺得蘇比較清純吧，同樣是女孩子嘛」。還有一位女性民眾表示，「因為我是951黨號，綠色啊，因為我們綠色才有做到今天最好」。

支持李四川的民眾，有一位婦人表示，「因為我覺得他不錯啊」。另一位婦人說，「他很有正義感，也很會做事啊」。一位先生表示，「執政經驗比較豐富吧」。

還有一位婦人被問到支持國眾兩黨哪一位人選時表示，「不知道哪一個呢？」後來憑直覺選了劉和然。

支持黃國昌的民眾，有一位婦人說，「宗親啊，同樣姓黃的」。還有一位女性民眾表示，「我感覺他個性比較有魄力，做事情比較敢講」。

