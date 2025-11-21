新北市長選戰 蘇巧慧：李四川很強但我有創意會做事

（中央社記者王揚宇台北21日電）力拚新北市長的民進黨立委蘇巧慧今天受訪表示，她抱持「一對一」的心情上擂台。至於潛在對手、國民黨內呼聲高的台北市副市長李四川，是否為最強對手。蘇巧慧說，李四川當然很強，不過她的觀念、方式更新穎，優勢則是年輕、有創意、會做事。

蘇巧慧今天接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚訪問。

黃暐瀚問蘇巧慧，是否希望明年新北市長選舉呈現「三腳督」局面。蘇巧慧表示，對於其他新北市長參選人是誰、有幾位，她從來不去設限，也不把心力放在這裡，因為她要做的事情就是讓自己可以變得更強、可以是更好的選項。

黃暐瀚再問，之前台灣民眾黨主席黃國昌說蘇巧慧找人要他選新北市長。蘇巧慧回應，她從來沒有委託任何人去傳任何的話，也從來沒有授權誰去講任何的話。

此外，對於新北市長選舉，是否抱持「一對一」的狀況做準備。蘇巧慧表示，沒錯，她就是抱著「一對一」的心情上擂台，她也不能預設對手是誰。

專訪結束前，黃暐瀚最後問蘇巧慧覺得李四川強不強。蘇巧慧說，當然強，而且「川伯（李四川）」是很專業的公務人員，但她覺得自己的優勢應該在於觀念、方式可能會更新穎，不管面對任何對手，她都有機會展現年輕、創意、會做事的優勢。（編輯：蘇志宗）1141121