政治中心／綜合報導

2026新北市長選戰，民進黨的蘇巧慧勤跑基層，今天和藍營選將同台較勁，同樣有意參選的民眾黨主席黃國昌已表示要和藍營協調人選，還說自己輸李四川不多，但一份網路民調顯示，黃國昌的看好度狂輸李四川超過30%！黃國昌今天被問到要不要公布民調，他說，內參民調就不會公布。

手一雙雙握，民進黨立委蘇巧慧，為選2026新北市長，勤跑陸戰努力不懈。不過看看台下，還有也想角逐新北市長大位的劉和然，兩人同台也為活動，增添政治味。

立委（民）蘇巧慧：「其實我們在很多的場合都會遇到，其實不只是劉和然副市長，甚至是李四川副市長，也都有相遇到，那我覺得大家都，互相非常的尊重，而且是友善。」

新北市副市長劉和然：「我跟委員也好跟李副也好，其實我們在很多場合的互動，都非常的自然，也是這個城市一個，非常友善的一面。」

兩人互誇彼此友善，不過劉和然上台致詞時，也不忘替自己鋪陳聲量。

蘇巧慧參加活動，與潛在對手劉和然握手致意。（圖／民視新聞）

新北市副市長劉和然：「前一棒規劃下一棒，一棒接一棒，所以你看這一棒接得多好，所以我們也會接得很好。」

雖然劉和然積極表態，但現在傳出，藍營呼聲最高的李四川，競選團隊已成形，就等東風一吹，參戰新北，另外還有民眾黨的黃國昌，也等著藍白合，日前甚至公開表示，自己民調輸李四川不多。

主持人錢怡君vs.民眾黨主席黃國昌（11.11）：「國民黨可能有四成不到，那民眾黨兩成五，如果真的要來比民調的話，你有可能會輸啊，輸了就輸了啊，那你自己有信心，民調可以贏李四川嗎，就盡力而為啊，我其實輸不多啊，真的啊喔我輸不多。」

不過根據近日一份網路民調，2026新北市長選戰的看好度，有45.9%的網友投給李四川，投給黃國昌的只有11.6%，黃國昌要公布自己的版本嗎？

民眾黨也爭取新北市長這一局。（圖／民視新聞）

民眾黨主席黃國昌：「既然是內參就不會公布，樣本數絕對是上千，既然是內參民調，在立法院的時候好像綠媒也問過，我就說這是內參民調，就不會公布。」

黃國昌的內參民調，不適合公開透明，但網友喊話，"要黃國昌覺得民調高就出來選"、"一定要出來，等看你的票數"，這場新北市長爭霸戰，未演先轟動。





原文出處：新北市長選戰! 黃國昌喊"輸李四川不多" 被實際數據打臉

