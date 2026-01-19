新北市長選舉劉和然盼與李四川見面談 侯友宜：一定找出最好人選

對於2026年新北市長選戰，爭取國民黨提名參選的新北市副市長劉和然表示，希望能在1月底與台北市副市長李四川見面討論此事。對此，新北市長侯友宜表示，在整個過程當中都有充分地掌握，請大家放心，「我們一定會找出最好的人選。」

劉和然接受節目訪問時指出，自己與李四川至今都還沒有碰到面，在任何場合只要黨的機制出來就會尊重。他說明，據了解黨中央已將新北市長提名授權給新北地方黨部處理，地方黨部在規劃期程時也考量台北市議會時間及輝達簽約完成等因素，因此希望雙方能在1月底碰面談論後續作為，若順利可在農曆年前決定。

侯友宜受訪時表示，整個過程當中，都有充分掌握，請大家放心，我們一定會找出最好的人，如何讓市政工作能延續下去，一棒接一棒做得更好，讓新北市的發展更贏得市民支持，這才是最重要的。

另外，對於營養午餐免費議題，侯友宜則說，我們這段時間也不斷檢討，讓孩子們吃得更營養、更安全，以及在食農教育更普及以外，也要配合整體預算去做一個適度的調整。

