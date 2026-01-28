新北市長選舉協調 侯友宜：人民認同是關鍵 (圖)

即時中心／綜合報導民眾黨版軍購特別條例在昨（26）日曝光，軍購規模相較政院版僅剩4,000億元，更刪除原有的重層攔截網、台灣之盾、非紅供應鏈等；甚至明列各項軍購項目最高額度，等同增加軍購談判交涉難度。對此，國防部今日上午臨時召開記者會，國防部戰略規劃司長黃文啓中將強調，國防部提出的專案，是依據敵情威脅跟國防部的聯合作戰計畫，以及防衛作戰兵力調整的規劃所做的；若立院強行通過民眾黨版本，會讓國防部完全沒有辦法去執行，甚至可能會衍生後遺症。民眾黨版的國防特別條例列出6款採購項目，軍購總額上限為4,000億元，其預算編製不受預算法第23條及第84條的規定限制。採購採一年一期方式編列，期滿後經立院同意可辦理後續預算；條文也明定，自公布日施行至2033年12月31日止，為期近7年。國防部昨晚便以四點聲明回擊，強調國防部版本得到美國國會、國務院及AIT公開肯定，並非「以政治宣示取代專業審查」；質疑民眾黨版本僅擷取部分知會國會程序之項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。今日一早，國防部在松指部召開臨時記者會。被問到若立法院最終通過在野黨版本的國防特別條例，未來對軍購會有何影響？國防部戰略規劃司長黃文啓中將指出，立法院各黨團針對預算審查都有立場，這不是他個人可以評論的。但他還是要強調，國防部提出的專案，是依據台灣的敵情威脅跟國防部的聯合作戰計畫，以及防衛作戰兵力調整的規劃所做的。黃文啓表示，若立院強行通過民眾黨版本，會讓國防部完全沒有辦法去執行，甚至可能會衍生後遺症，「我們也會在立院徹底的講清楚，讓所有人能夠瞭解，畢竟一個正確的決策，才有辦法讓我們的國家更安全。」他直言，若勉強只買裝備卻沒有配套，後續審監單位在稽核時，恐怕相關的建案人員都難逃失職之責。所以這部分，國防部會跟立院就技術層面交代清楚，但還是希望能夠按照行政院版本通過，才有助於整個軍購，還有國內相關的商購跟委製案的遂行。國防部政務辦公室主任孫立方中將則表示，民主社會對於不同法案都可以討論；然而，在國際現實環境之下，我國執行軍購案有很多在客觀上必須克服的困境跟挑戰。在前期規劃上，勢必有一些需保密措施要做，沒辦法把內容講那麼清楚，所以會有長時間的溝通與協商過程。當達到一定程度的共識後，國防部就會正式地跟公眾說明，孫立方強調，國防部目的不是要去跟各個不同黨派去打對台，因為國防是全民國防，公眾共同來參與對國防政策的形成是有幫助的，整體而言還是怎麼做溝通跟協商。國防部政務辦公室主任孫立方中將表示，民主社會對於不同法案都可以討論；然而，在國際現實環境之下，我國執行軍購案有很多在客觀上必須克服的困境跟挑戰。（圖／民視新聞）另外，國防部主計局長謝其賢中將也補充，民眾黨版本明訂了項目採購數量跟預算上限，但條例是法律位階，如果特別條例明訂採購數量和預算上限，未來採購數量沒有達到，或在上限內沒辦法執行，就必須要回過頭請立法院修改條例，可能會緩不濟急，造成執行上的困難。且民眾黨版只有軍購，而軍購用美金計價，跟新台幣會有匯率問題；若以新台幣訂上限，未來8年匯率有任何變化，「台幣貶值一塊錢、購買力就可能下降上百億，與訂定數額將產生差異。」原文出處：快新聞／若立院強行通過民眾黨版軍購案？國防部揭後果：完全無法執行、甚至會有後遺症 更多民視新聞報導苗栗後龍死雞一片！被棄置出海口 動保所急送驗禽流感、追查來源國民黨想解套救國團！鏟黨產遊行赴立院抗議 白恐受難者強力砲轟起風了？法國會決議15歲以下「禁用社群媒體」 最快9月上路實施

