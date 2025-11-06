新北市長選舉屏東女兒VS.屏東兒子？ 李四川笑開懷

李四川被問到家鄉屏東，相較談輝達時的神情嚴肅，臉上瞬間掛滿笑容。(記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨已提名蘇巧慧參選2026新北市長，國民黨呼聲很高的台北市副市長李四川今(6)表示，恭喜「屏東的女兒」蘇巧慧，而李四川是屏東小琉球人，是不是「屏東的女兒碰上屏東的兒子?」李四川聞言笑得開懷說，「若真的是我們兩個，不管誰贏，都是屏東贏、新北市贏」。

李四川今天受訪談輝達是否在台北設分公司時，神情嚴肅說，輝達已在研擬；接著被問到民進黨已提名蘇巧慧參選新北市長，李四川也是國民黨呼聲很高的人選，是不是「屏東的女兒碰上屏東的兒子?」時，神情瞬間緩和很多，笑得開心的說，去年跟前院長蘇貞昌碰面時就開玩笑說，「若真的是我們兩個，不管誰贏，都是屏東贏、新北市贏」。

另對於新北市副市長劉和然拍形象照，凸顯他已經準備好，李四川肯定劉和然很優秀，「若他能承擔」，樂觀其成。

