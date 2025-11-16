新北市長選舉暖場？劉和然、蘇巧慧中醫嘉年華同台較勁

新北市副市長、國民黨市長熱門人選劉和然(左一)與民進黨市長提名人蘇巧慧(右一)今（16）日都參加新北市中醫嘉年華活動。（柯毓庭攝）

新北市副市長、國民黨市長熱門人選劉和然與民進黨市長提名人蘇巧慧今（16）日都參加新北市中醫嘉年華活動，對於是否同台較勁，劉和然說，很多場合他們互動都很自然，蘇巧慧則稱大家都互相非常的尊重，而且友善，但劉在致詞時強調「一棒接一棒」才能延續市政傳承，蘇巧慧則強調新時代一定要有新觀念、新做法。

劉和然說，蘇巧慧委員也好、國民黨另一位熱門市長人選台北市副市長李四川也好，他們在很多場合的互動都很自然，「我想這也是這個城市一個非常友善的一面」。

廣告 廣告

蘇巧慧則表示，他們在很多的場合都會遇到，不只是劉和然，甚至是李四川也都有相遇到，「那我覺得大家都互相非常的尊重，而且友善」，其實大家都希望的是為台灣更好，所以她覺得聊天常常有很多新的想法，或者是一些市政事務上，都有彼此交換意見。

劉和然上台致詞表示，他代表新北市長侯友宜來謝謝中醫師公會，中醫師公會理事長一棒一棒的傳承可以讓中醫師公會處理的非常好，並提到處理新北市政跟中醫治病一樣，他跟著市長每天到新北市29區去「望聞問切」，跟中醫師醫治一樣，聽聽新北市民聲音，聞一聞整個城市的味道，最後就是找到問題重點切入要害，讓發展越來越好。

蘇巧慧上台被介紹為「新北市長參選人」，她笑稱這種場合「叫我立委會更開心」，因為立委這身分10年來是真的在衛環委員會跟中醫師或者是中藥商好夥伴一起紮實努力奮鬥這麼多年，他們都說流傳千年的好東西一定是有他的學問跟道理，「但新時代一定要有新觀念、新做法」，希望能用新做法讓傳統中醫、中藥文化被新一代接受。

【看原文連結】