新北市長選舉最新民調曝光 侯友宜：找出黨內最好人選

2026年1月22日／新北市長侯友宜23日出席泰山行動治理座談會，對於最新的下屆新北市長民調，受訪強調一切要以民生經濟、政策跟執行力為考量，找出國民黨最好的人選，延續市政推動讓新北更好。（吳嘉億攝）

民調公司公布最新下屆新北市長有意參選人民調，新北市長侯友宜今（23）日在出席泰山區行動治理座談會前受訪時表示，一切要以民生經濟、政策跟執行力為最主要的考量，找出國民黨最好的人選，延續市政推動，讓新北更好、更進步。

針對民調公司解讀現任台北市副市長李四川最具有競爭力，民進黨提民新北市長參選人、立委蘇巧慧能穩固基本盤。侯友宜指出，選舉有過程、期待、壓力跟鞭策，會按照既有的節奏，找出最適當的人，來承擔讓新北的市政不斷地延續下去。

至於民調顯示侯友宜個人滿意度68％，而由國民黨繼續執政則為34％，另認為要換黨的則有四成。對此，侯友宜則是指出從資料看得出來，民眾最在乎的是民生經濟，不是政治跟政黨；強調一切以民生經濟、政策跟執行力為最主要考量，找出國民黨最好人選，延續整個市政推動，讓市政棒棒都是強棒，延續下去，讓新北市更好、更進步。

