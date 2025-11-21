新北市長選舉最新民調顯示，藍白破局李四川仍勝蘇巧慧。（圖／姜永年攝）

根據CNEWS匯流新聞網民調中心公布最新的「新北市長選舉匯流民調」顯示，現階段若國民黨推出李四川參選新北市長，在一對一的對決下，李四川領先民進黨的蘇巧慧10個百分點，而新北市副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌，現階段暫時落後蘇巧慧6.6個百分點與13.9個百分點。

至於國民黨與民眾黨所推動的「藍白合」，如果藍白在2026年新北市長選舉共推一組參選人，李四川或是劉和然的民調都超過黃國昌。但是如果藍白合破局，李四川仍略領先蘇巧慧，但如國民黨改派劉和然與蘇巧慧及黃國昌三人對決下，蘇巧慧當選新北市長機率則大增。

根據「新北市長選舉匯流民調」發現，在參選人知名度上，不提示人名且可複選下，目前有23.2%新北市民知道民進黨立委蘇巧慧要參選新北市長，18.3%知道台北市副市長李四川有意參選，14.0%知道民眾黨主席黃國昌有意參選，5.0%知道新北市副市長劉和然有意參選，另有66.4%無明確意見。

分析四個參選人在新北市民心目中「欣賞度」看法，李四川有49.4%，蘇巧慧為34.2%，黃國昌則有28.6%，劉和然僅有21.9%。

分析藍白陣營三位可能參選人在與蘇巧慧對決時，李四川對決蘇巧慧，李四川領先蘇巧慧10個百分點。劉和然對決蘇巧慧，蘇巧慧則領先劉和然6.6個百分點。黃國昌對決蘇巧慧，蘇巧慧領先黃國昌13.9個百分點。

對於上述民調結果，民調專家表示，整體來說現階段新北市仍是「藍略大於綠」的盤勢。即便李四川未正式宣布參選，但李四川仍可以鞏固住多數藍軍選票，民調上可領先蘇巧慧。至於同屬藍營的劉和然，受限於新北市藍營支持者對其認識不多，民調雖落後蘇巧慧，但未來若正式宣布參選，提升知名度後，民調仍有機會向上提升。

調查發現，若藍白合，共推一組候選人，在李四川與黃國昌兩人比較下，調查顯示，有62.0％新北市民支持李四川代表藍白陣營參選新北市長，21.4%支持黃國昌，另16.6%未決定。交叉分析顯示，國民黨支持者有86.3%挺李四川，民進黨支持者則有65.8%挺李四川，14.4%支持黃國昌；台灣民眾黨支持者則有69.7%支持黃國昌，28.1%支持李四川，中間選民則有55.0%支持李四川，9.0%挺黃國昌。

而若國民黨改推劉和然，與民眾黨黃國昌相比，調查結果顯示，在劉和然與黃國昌兩人比較下，有48.8％新北市民支持劉和然代表藍白陣營參選新北市長，29.8%支持黃國昌，另21.4%未決定。

若「藍白合破局」，新北市變成三黨競逐下，調查發現，若是李四川、蘇巧慧與黃國昌三人對決下，新北市民有39.1%支持李四川，35.7%挺蘇巧慧，16.1%支持黃國昌；若國民黨改派劉和然參選，在劉和然、蘇巧慧與黃國昌三人對決下，現階段新北市民有39.5%支持蘇巧慧，24.6%挺劉和然，23.1%支持黃國昌。

調查顯示，新北市民有47.1% 支持李四川，37.1%支持蘇巧慧，15.8% 未決定。交叉分析顯示，民進黨支持者有82.1%支持蘇巧慧，10.5% 挺李四川；國民黨支持者有87.6%支持李四川，7.4%支持蘇巧慧；民眾黨支持者則有63.3%支持李四川，22.2%挺蘇巧慧。

民調專家分析顯示，從本次民調來看，新北市整體來說還是藍的版圖大於綠，民眾黨雖是第三大黨，但目前支持率兩成不到，再加上「泛綠陣營」（民進黨、時代力量、台灣基進黨）對黃國昌「仇恨感」更高，這導致若「藍白合」比民調，即便是知名度較弱的劉和然，贏過黃國昌的機會仍較高。

不過仍需注意的是，若「藍白破局」重演三黨各自參選的局面，在黃國昌有機會穩住民眾黨一成五左右的民眾黨基本盤上，重演2024總統大選民進黨「少數當選」的可能性仍然相當高，值得「藍白」當局審慎評估是否要在新北這一局，讓「藍白合」順利成行。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月9日至12日晚間，調查對象為戶籍在新北市年滿20歲的新北市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1200份有效樣本，其中市話851份，手機349份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.83個百分點。



