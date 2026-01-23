新北市長選舉民調「李四川最強」 侯友宜：會按照既有節奏找出國民黨最好人選

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

2026選戰逐漸加溫，根據《美麗島電子報》公布最新新北市長選舉支持度民調，若藍白合推出李四川對決民進黨的蘇巧慧，李四川以45.8%支持度明顯領先蘇巧慧的36%，差距9.8%；即便進入「三腳督」局面，由李四川、蘇巧慧、黃國昌等3人參選，李四川仍以34.2%支持度居首，而黃國昌的支持度則僅有15.4％，顯示目前可能參選人中，李四川最具競爭力；而蘇巧慧則擁有穩固的基本盤。

準備交棒的新北市長侯友宜今（23）日受訪時直言，選舉就是有過程、有期待、有壓力、有鞭策，在這個過程當中，會按照既有的節奏，找出最適當的人，來承擔讓新北市的市政能夠不斷地延續下去。

該民調也顯示，侯友宜施政滿意度高達68%，但同時有4成民眾認為新北市應該換黨做做看。侯友宜回應，從民調結果中也看得出來，民眾最在乎的是民生經濟，不是政治跟政黨，所以一切以民生經濟、政策跟執行力為最主要的考量，找出國民黨最好的人選，來延續我們整個市政的推動，讓市政能夠棒棒都是強棒，延續下去，讓新北市更好、更進步。

該調查由美麗島電子報委託戴立安負責問卷設計與分析，調查範圍為設籍新北市年滿20歲之民眾。調查時間為今年1月19日至1月21日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式，架構包含住宅電話與行動電話雙架構抽樣，一共成功完訪樣本共1070人，分別為住宅電話749人、行動電話321人，在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為正負3.0%。

