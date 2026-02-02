新北市長選舉藍白何時整合？ 黃志雄：2月底到3月和白營協調

國民黨新北市黨部主委黃志雄2日上廣播節目《POP撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪。 圖：翻攝自 POP Radio聯播網 官方頻道YT頻道

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌昨日成立新北市長競選總部，包括創黨主席柯文哲、中廣董事長趙少康等藍白要角出席開幕儀式。外界也認為，如果新北市陷入「三腳督」局面，恐對爭取繼續執政國民黨不利。對此，國民黨新北市黨部主委黃志雄今（2）日表示，國民黨預計2月中旬確定人選，在確定國民黨人選後，將於2月底到3月份啟動和民眾黨的協調工作，目前為止雙方的節奏一致。

黃志雄今日上廣播節目《POP撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪。針對黃國昌昨日競總開幕找來不少藍白要角，黃志雄表示，去年黃國昌就訂定2月1日成立新北市長競選總部，而他於1月31日卸任立委後，2月1日成立競總，就政治推動時程上來說算是正常。

他提到，黃國昌曾公開表示，希望3月底前和國民黨協調，而各陣營都有自己選戰節奏，所以國民黨2月中旬確定人選後，就會在2月底到3月份啟動和民眾黨的協調工作。

黃暐瀚詢問，希望藍白合適可以確定共推人選？黃志雄表示，最後期限3月底前，若扣掉過年，剩下不到40天。不過他強調，目前雙方默契、善意都持續展現，只是現在還沒進入實際協調階段。

至於是否藉由民調來決定藍白共推人選？黃志雄表示，不排除任何可能，民調就是客觀依據，當然必須拿出來討論，不過是否依照民調作為最終協調，大家各自陳述意見與想法，但會設法取得最大公約數，讓藍白合作往前推進，終極目標「合者贏，不合者，雙方都會很辛苦」。

那麼，是否會讓國民黨市長參選人幫民眾黨議員站台？黃志雄指出，席次極大化是體選戰的大方向，否則即使成功贏得市長選舉，若議會席次未能過半，未來推動市政仍將面臨不少阻力。因此，無論最終由藍營或白營人選出線，未來都勢必全力輔選藍白議員候選人，這是無可避免、也是必然的選戰策略。

