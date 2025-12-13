新北市長選舉藍白合底定？李乾龍：讓國民黨在新北繼續執政、那個人一定會贏

鄭麗文（中）昨出席新北市黨慶活動，左起李乾龍、蔣根煌、劉和然。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

迎戰2026縣市長選舉，藍白將於新北、竹市、嘉市與宜蘭整合提名。其中，因民眾黨主席黃國昌表態參選，新北市長選舉後續如何整合受關注。但國民黨副主席李乾龍昨在新北市黨部黨慶預告，「讓國民黨在新北市繼續執政」。

即便目前黨內有意爭取提名參選明年新北市長選舉的有新北市副市長劉和然與台北市副市長李四川，但李乾龍致詞時仍直言，「現在我們的候選人呼之欲出，大家都知道，我們心目中的那個人，一定可以帶領國民黨打贏這場仗」。

李乾龍也下達政治任務給新北市黨部主委黃志雄，表示黃明年國民黨必須在議會裏面保持33席以上，新北市長侯友宜一定要交棒成功，「讓國民黨在新北市繼續執政」。

至於提名時程，李乾龍說，會有秩序、有步驟，很快大家就會看到；希望2026五合一選舉能打下2028勝選基礎，讓國民黨在2028重返執政，這是最高目標與全體期待，懇請黨員先進同志，一定要團結一致。

李乾龍表示，從前台北縣長周錫瑋、新北市前市長朱立倫到侯友宜，國民黨在新北市執政將達21年，明年2026年選舉「這個棒子絕對不能掉」，一定要穩住新北市「國民黨繼續執政」，台灣才會有穩定的局勢。

李乾龍引述黨主席鄭麗文的話表示，新北市長選舉一定提名一個能贏、能把新北市執政繼續延續下去的人選，屆時希望議會裏面，議長蔣根煌也能夠繼續高票連任。

李乾龍致詞時也透露，北京方面歡迎鄭習會，美方也邀請鄭麗文訪問華府，鄭已經超越總統賴清德，成功聯繫起美中兩強。

