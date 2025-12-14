新北市長選舉藍白合？蘇巧慧：400萬新北市民是面試官，會努力爭取認同

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委蘇巧慧日前獲得提名參選新北市長，今（14）日走三重重新市場掃街，對於新北市將藍白合的議題回應指出，她會按照自己的步調前進，她的面試官就是超過400萬的新北市民，讓溫暖會衝、會做事、創新的觀念最強的團隊，能夠讓400萬的新北市民認同。

國民黨新北黨部昨天下午舉辦黨慶活動，黨主席鄭麗文受訪時被問及藍白合議題，藍白一定會推選出最適合、最強、最能夠勝選的人選，且不管最後提名的是誰，有意問鼎的所有人員，包括民眾黨主席黃國昌在內都會願意全力輔選，「未來藍白一定會在新北展現大團結、大合作的氣象」，現在也是按照國民黨所通過的提名辦法，先進行黨內的協調跟溝通。

蘇巧慧上午展開「一起拚！三重重新市場/中央市場掃街」前受訪時，對於這麼早就展開掃街活動，她表示，自從她擔任立委時，每年過年前都會跟大家見面，準備一些小物和大家分享，就是為了除舊布新和大家一起迎接新的一年，現在只是把範圍擴大到全新北，保持一樣的心情和所有新北市400萬的市民準備迎接新的一年。

蘇巧慧一起拚！三重重新市場/中央市場掃街（圖／翻攝畫面）

對於鄭麗文談到新北有信心藍白合？蘇巧慧表示，從參選以來，她就是按照自己的步調在前進，希望能夠獲得新北市的認同。她強調，她的面試官就是超過400萬的新北市民，所以她一直是覺得能夠讓自己變得最強，讓自己能夠展現出更多的特質、特色，和別人不一樣的地方，能夠區隔出出候選人不同的品牌，這才是真正能夠讓新北市民做出選擇的關鍵。

蘇巧慧並強調，未來她也會持續按照自己的步調，走遍新北市的每一個角落、每一個鄉鎮，希望讓更多的新北市民認識蘇巧慧、認同蘇巧慧，讓溫暖會衝、會做事、創新的觀念最強的團隊，能夠讓400萬的新北市民認同。

媒體追問，對於在野黨通過的《財劃法》及年金停砍，行政院傾向不副署、不執行？蘇巧慧表示，面對立法院現在這麼多的重大爭議法案，在憲法法庭被癱瘓的狀態下，她支持行政院在憲法規定的狀態下，做任何應該要做的因應對策，所以上周五兼任黨主席的賴清德總統也召集了所有的黨籍立委進行開會討論，她會支持行政院推出的任何方式，希望行政院能夠因應憲法規定之下，做出窮盡一切方式來對抗藍白這種危險違法的立法。

針對傳聞民進黨有意撤換黨團總召柯建銘、換取跟民眾黨合作機會的傳聞？蘇巧慧表示，沒聽過這樣的傳聞，所以我們會堅守自己的態度跟價值，在立法院捍衛憲法繼續維持台灣的民主法治。

