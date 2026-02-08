新北市長選舉 藍白3人支持誰出戰？街頭民調結果驚人

2026年新北市長選舉，民進黨推立委蘇巧慧出戰；民眾黨徵召黨主席黃國昌參選，國民黨則有熱門人選台北副市長李四川、新北副市長劉和然。有YouTube頻道近日在板橋的湳雅夜市進行隨機街頭民調，針對「你支持哪一方(民進黨、國眾兩黨)成為新北市長？」若選國眾兩黨就進一步追問「支持劉和然、李四川、黃國昌？」結果顯示，支持國眾兩黨的有28票、支持民進黨的有22票；其中支持國眾兩黨中，李四川以16票領先黃國昌、劉和然。

「街頭有派對」YouTube頻道今(8日)公布最新的街訪影片，拍攝時間為2月1日，地點在板橋的湳雅夜市，隨機詢問民眾「你支持哪一方(民進黨、國眾兩黨)成為新北市長？」若支持國眾兩黨，則再詢問民眾，「你支持劉和然、李四川、黃國昌？」街頭民調結果顯示，支持國眾兩黨的有28票、民進黨的有22票。其中支持國眾兩黨中，李四川16票、黃國昌11票、劉和然獲得0票。

支持李四川的民眾︰一位先生表示，「看著他做事的那個成果」。一位婦人表示，「因為他，我比較熟啊，然後我覺得感覺有在做事吧」。還有 一位先生說，「覺得他比較經驗老道」 。一位男性民眾表示， 「他之前在高雄的時候做的還可以，就是有在高雄也比較有經驗的啊」 。一位先生說，「老實」 。

支持黃國昌的民眾︰一位女性民眾表示，「就覺得他做事認真，有那種事實求據的精神這樣」。一位年輕人說，「顏色換換看，藍色新北還蠻久的，他(黃國昌)比較直率」。還有一位先生表示 ，「覺得他還不錯，我覺得他有在做事，也沒有太多負面的新聞，所以我覺得還蠻OK的」 。

支持蘇巧慧的民眾︰一位女性民眾表示，「還是覺得她對新北市民比較好」。 一位先生表示，「我是看黨，但我不是民進黨。因為我覺得，就是比起國民黨跟民眾黨來講的話，民進黨可能會好一點，立場的問題」 。一位婦人說，「因為我本來就是民進黨的支持者」。還有一位先生認為，「比較有能力」。

