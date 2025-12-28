新北市長選舉》黃國昌營養午餐政見 挨批抄襲蘇貞昌3年前政策

民眾黨黃國昌宣布參選新北市長，提出「讓學童吃熱的營養午餐」政見，遭批抄襲前行政院長蘇貞昌三年前「熱午餐政策」。(資料照，記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾黨主席黃國昌27日宣布投入2026新北市長選舉，外界發現黃國昌的熱騰騰營養午餐政見，前行政院院長蘇貞昌三年半前就做完了。民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，行政院在2022年蘇貞昌任內，就已經投入超過60億元，補助各地政府建立「中央廚房大帶小，熱騰騰午餐準時到」的供應網。黃提出這樣質疑性的政見，對新北市府辛苦的公務員不公平。

針對黃國昌提出的「讓學童吃熱的營養午餐」政見，高碩呈指出，在蘇貞昌任內，就已經投入超過60億元，補助各地政府，同時規劃全國123間中央廚房的新建和擴建，升級送餐車隊、容器、溫控系統等等，讓大學校的中央廚房煮給小學校，建立「中央廚房大帶小，熱騰騰午餐準時到」的供應網。

高碩呈表示，執行多年來，目前也沒有聽說全國哪裡有學校吃到冷的營養午餐，黃國昌主席提出這樣質疑性的政見，對新北市府辛苦的公務員不公平。

民進黨新北市議員石一佑也批評黃國昌抄襲3年前蘇貞昌擔任行政院長時期政策。石一佑指出，好的政見應該認可與讚賞，但黃國昌在擔任立委後即不斷抨擊執政黨外，竟在宣布參選新北市長首日起手式就抄襲蘇貞昌先前政績，顯見對地方事務不甚熟悉，讓人哄堂大笑且令人不齒。

