新北市長陸戰開跑！蘇巧慧不擔心「藍白合」：努力爭取400萬市民認同

即時中心／梁博超、謝宛錚報導

距離明年地方選舉剩不到1年，陸戰已悄悄開跑！日前獲得提名參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，今（14）日上午前往三重重新市場掃街，她在受訪談到「藍白合」議題時，強調自己的面試官就是超過400萬的新北市民，讓自己展現出更多屬於自己的特質、特色，能夠與其他候選人做出區隔；未來她也會持續按照自己的步調，走遍新北市的每個角落，希望讓更多市民認識蘇巧慧、認同蘇巧慧。

被問到為何會這時間點就啟動陸戰，蘇巧慧表示自從擔任立委以來，每年過年前都會在選區的市場提早跟大家見面，準備一些小物和大家分享，就是為了除舊布新，和大家一起迎接新的一年；現在只是把範圍擴大到全新北，保持一樣的心情，和4百萬新北市民一起除舊佈新，準備迎接新的一年。

媒體追問，看起來今天小雞們都到了，團結氣勢有打出來嗎？蘇巧慧強調，在地議員也跟我一樣，市場就是我們日常出沒的地方，在過年前準備一些除舊布新的小物，今天是菜瓜布，代表歲末年終大家除舊布新，一起迎接新氣象。

掃街現場能看到不同派系的議員，蘇巧慧強調，民進黨本來就是一個團隊，來自不同家庭、不同地方及不同的成長背景，但最後因為認同民進黨堅守台灣民主、一起為台灣進步而努力的方向，所以凝聚成民進黨的團隊。

蘇巧慧表示，未來新北隊一定也會打出這樣的氣勢，讓大家看見民進黨在新北每個選區推出的議員，都是最強的、最聽人民聲音的。「我們會在每一個新北的角落，讓市民朋友看看，希望大家也能夠認同，從市長到議員都選擇民進黨推出的人選。」

蘇巧慧一早前往三重市場掃街。（圖／民視新聞）

媒體問到，國民黨主席鄭麗文昨稱藍白合機制已順利推行中，與其他潛在對手的差異性在哪？蘇巧慧回應，從參選以來都照著自己的步調在前進，希望能夠讓更多市民認識、認同；自己的面試官就是超過400萬的新北市民，讓自己展現出更多屬於自己的特質、特色，能夠與其他候選人做出區隔，這才是能夠讓新北市民做出選擇的關鍵。

蘇巧慧強調，未來她也會持續按照自己的步調，走遍新北市的每個角落，希望讓更多市民認識蘇巧慧、認同蘇巧慧，「讓我們的溫暖、會衝、會做事，有著創新觀念的最強團隊，能夠讓400萬新北市民認同。」









