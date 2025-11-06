新北市長、議員藍白合底線何在？ 議員質詢侯友宜要答案

劉美芳質詢侯友宜對藍白合的看法，並詢問雙方合作底線。（翻攝新北市議會）

針對台灣民眾黨主席黃國昌表態將參選新北市長，並表示若經公平、公開機制後，若台北市副市長李四川更強，他「二話不說會全力輔選」，引發政壇高度關注。新北市議員劉美芳今（6日）在議會質詢市長侯友宜對藍白合的看法，並詢問目前雙方是否已有具體溝通機制。

侯友宜表示，歡迎每一個想為新北市做事的人，都能好好了解新北、提出為新北努力的願景，讓市民認同才是最重要的，「我現在是新北市長，我要把握我剩下400多天的時間，好好地努力，就像我當時講的，我一定努力再努力，讓新北市能夠安居樂業，讓下一棒接手人也能夠繼續地做下去。」

廣告 廣告

劉美芳進一步指出，民眾黨目前規劃在新北四個區推出各一名議員候選人，再加上黃國昌宣布參選，藍白兩黨的票源有重疊，恐對國民黨造成一定影響。她詢問市長，如何在競爭與合作之間維持平衡，維護國民黨在新北的整體選舉布局，藍白合作的底線又在何處？

侯友宜表示，努力做事就沒有矛盾，「只要把努力的過程延續下去，這才是我們的方向跟目標，我們大家一起加油，把它做下去延續性，讓新北市的發展被看見」。

另外，針對板橋區人口超過55萬人，是新北市人口最多的行政區，但目前僅有70處活動中心，其中部分地點仍屬「同址分層」重複計算，且東區多、西區少，整體配置明顯失衡。劉美芳表示，這樣的分布讓西區居民產生相對剝奪感，呼籲市府應多在西區增設活動中心。

對此，侯友宜回應，活動中心只要有空間，而且能夠符合市民所需要的，市府都會進一步把它做好。

劉美芳指出，聯翠里、文化里、柏翠里、忠翠里、香雅里及宏翠里等地居民，長期以來缺少社區活動空間，聯翠里甚至早年就曾提出利用民生路三段橋下空間設置銀髮俱樂部與活動中心的構想，自己在2023年也親自辦理現場會勘與協調會，持續多年為聯翠里努力爭取，「今天在這裡代替所有西區的里民拜託市長，可不可以在聯翠里設置一個活動中心，讓大家不用跑很遠，或者跨過一條很大條的民生路。」

廣告 廣告

侯友宜表示，針對聯翠里活動中心，只要經民政局評估後可行，就一定會推動，目前初步估算約需1,800萬元經費。劉美芳說，感謝市府重視，表示「西區的民眾真的等很久了」。

更多鏡週刊報導

朝野強推外送專法恐「四輸」 業者代表：外送生態將崩盤

立冬進補10分鐘上桌 名店級輕養生鍋物超搶手

議員提案爭取輝達落腳林口 整合新北觀光資源拚百億產值