新北市長「非李不可」？媒體人驚曝特殊一幕

▲根據《TVBS》最新民調，僅台北市副市長李四川的支持度明顯領先綠營候選人蘇巧慧。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 藍綠白全面備戰2026縣市長選舉，新北市被視為兵家必爭之地，選情格外受矚目。相較民進黨早已拍板由立委蘇巧慧披掛上陣，藍白陣營至今仍未整合，甚至國民黨內部人選也未定案，讓支持者憂心忡忡。根據《TVBS》最新民調，在多位潛在人選中，僅台北市副市長李四川的支持度明顯領先蘇巧慧，資深媒體人黃揚明也點出背後關鍵。

黃揚明今（20）日在臉書分析指出，毫不意外的民調結果，從政黨交叉分析的部分來看，民進黨與國民黨整體支持度平分秋色，李四川領先的關鍵是，獲得多數民眾黨和中立民眾支持，甚至連民進黨的支持者都有12%支持川伯，遠高於國民黨支持者挺蘇巧慧的3%。

《TVBS民調中心》今日公布最新調查結果顯示，若藍白成功整合、共推李四川參選新北市長，其支持度可達47%，明顯領先蘇巧慧的32%，另有20%民眾尚未表態；反觀若改由民眾黨主席黃國昌或新北市副市長劉和然出馬，藍白陣營皆將陷入落後局面。

該項民調由TVBS民意調查中心執行，於115年1月6日至16日晚間進行，針對20歲以上新北市民調查，採用電話訪問，依電話號碼後四碼隨機抽樣，成功完成997份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點，並依人口結構進行加權分析，調查經費由TVBS負擔。

