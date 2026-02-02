新北市長2026藍營誰出線？李四川、劉和然 2/15定案 3月底藍白共推

國民黨新北市黨部主委黃志雄今（2）日接受黃暐瀚專訪，首度揭露藍營提名的具體時程表。黃志雄表示，國民黨將於2月15日（農曆年前）確定市長人選，並定調以「協調優先」取代初選，力拚在3月底前完成與民眾黨黃國昌的藍白整合。

新北市長2026藍營誰出線？2/15黨內定案，黃志雄透露市長侯友宜將在協調中扮演關鍵角色。中央社記者王鴻國傳真 115年1月20日

兩階段提名：先內部整合、再藍白協調

為了應對綠營蘇巧慧的早步布局，黃志雄公開藍營內部的「兩階段整合」時程：

第一階段：黨內強將整合（2月15日前）

針對李四川與劉和然兩大熱門人選，黃志雄透露市長侯友宜將在協調中扮演關鍵角色。目前雙方陣營意見已充分溝通，預計於2月15日前定案。

黃志雄表示，2月初已召開內部會議，地方重要仕紳皆出席並做成決議。協調方式將參考黨中央民調及各媒體近期民調數據作為客觀依據。他強調：「選舉就是要能夠選贏的。」若協調不成，不排除進入初選程序，預計採用2至3家民調公司，現場開票決定。

第二階段：藍白共推機制（3月底前）

考量黃國昌已於2月1日成立競選辦公室，國民黨計畫於過年後（2月底至3月）啟動與民眾黨的正式協調。黃志雄表示，雙方目前節奏一致，都朝向3月底前完成共推人選的目標前進。

他坦言，民調將是藍白協調的重要依據，但最終方案不排除任何可能。目前雙方已有默契與善意，只是具體協調機制尚未進入實質討論階段。黃志雄直言：「合則贏，不合則雙方都辛苦。」

李四川民調領先 工程背景成最大優勢

根據美麗島電子報最新民調，在三腳督情境下，李四川以34.2%領先民進黨蘇巧慧的32.7%與民眾黨黃國昌；一對一對決中，李四川也能勝出，而黃國昌與劉和然在對決中表現則不如李四川。

黃志雄分析李四川的優勢在於「工程背景專業、務實、實事求是」，從事公職超過30年，與侯友宜同樣都是事務官出身。他認為李四川處事方式穩健，按部就班推動業務。黃志雄以侯友宜為例，八年市政做到第八年仍有68%的滿意度，顯示這類型首長的施政表現受到肯定。

不過黃志雄也坦言，李四川對選舉活動較不熱衷，認為做事比拜票重要，這部分需要時間溝通調整。他表示：「小雞嗷嗷待哺，有些比較辛苦的小雞想要當選，希望有能量的人能夠來加持。」這後續需要大家一起努力協調。

蘇巧慧被評「歷屆最強對手」 三大優勢不容小覷

面對民進黨提名的蘇巧慧，黃志雄給予高度評價，認為她是「歷屆相對較強的候選人」。他分析，相較於上一屆林佳龍、上上屆蘇貞昌與游錫堃，蘇巧慧具備三大優勢：年紀相對年輕、已連任三屆立委建立地方網絡，加上父親蘇貞昌在新北深耕多年的人脈與資源。

黃志雄指出，過去民進黨在新北市找不到適合人選，多採徵召外地政治人物的方式，且提名時間往往很晚。但蘇巧慧不同，她與新北市有深厚淵源，這些資源疊加讓她成為相對不弱的對手。他坦言：「這一戰本來對國民黨來講就是一個極大的挑戰。」

黃志雄認為，關鍵在於市民期待什麼樣的市長。新北市已進入快速發展階段，從朱立倫的三環三線到侯友宜的三環六線，市民對新北未來的期待將決定最後人選。

議員選舉目標：32席拚34席過半 民眾黨提名不設限

在市議員選舉方面，黃志雄透露將提名36席，目標當選34席實質過半。上屆國民黨在新北市議會拿下32席，這次希望再增加2席。新增的兩席將投入平地原住民與山地原住民選區各一席。

對於民眾黨計劃在11個一般行政區都提名議員，黃志雄並不擔心會瓜分票源。他分析，民眾黨選民相對偏年輕，或許能夠吸引部分年輕選票，避免流向民進黨。他認為藍白共同努力讓席次極大化，才能確保議會穩健過半，支持未來藍白共推的市長推動市政。

黃志雄強調不會阻止國民黨市長參選人為民眾黨議員站台。他表示，「席次極大化是大方向。如果你贏了市長，議會沒有過半，未來市長要推動很多市政工作也非常辛苦。」

民眾黨目前在新北市議會只有一席（陳士軒），這次目標組成黨團（需3席）。黃志雄認為民眾黨席次增加是必然趨勢，預估可能往2至3席發展，但要提11席全部當選難度較高。他表示，民眾黨往3席走、國民黨往34席走，基本上不衝突也不影響。

汐金萬、永和選區將辦初選

由於現任立委廖先翔原為汐止金山萬里選區議員，該區已有至少3位新人想爭取提名。永和選區則因議員連斐璠不再參選而需補位。兩區預計於2月底或3月初辦理初選登記，協調不成將進行民調初選，採用2至3家民調公司現場開票方式決定。

最激烈的選區是土樹三鶯。因人口減少，應選席次從10席降為9席，現任10位議員將有一人無法連任，競爭將格外激烈。

駁斥「侯李心結」傳言：完全沒有這回事

針對媒體關於「侯友宜與李四川有心結」的報導，黃志雄明確否認。他表示兩人都非常熟悉，本質上都是做事的人，對於選舉都不是那麼熱衷。

黃志雄解釋，兩人在「做事比選舉重要」這一點上有異曲同工之妙。侯友宜過去的態度就是不太熱衷選舉與政治活動，認為好好做事、把市政做好，市政做好人民自然會認同。李四川也是類似個性，不喜歡選舉花招，認為每天做事比每天拜票重要。

黃志雄也澄清，日前中常委選舉時他與侯友宜有碰面並招呼，並非如部分媒體報導的刻意迴避。他說明當天因為要趕到其他場合，招呼侯市長後就離開，強調「每個人都有工作，媒體報導有時候跟事實落差很大」。

信心指數80分：21年執政基礎是最大本錢

被問到對新北市勝選的信心程度，黃志雄給出「80分以上」的評價。他指出，國民黨從周錫瑋、朱立倫到侯友宜，在新北市已執政21年（2005年至今），建設基礎穩固，這是最大的施政資產。

黃志雄表示，國民黨持續在新北執政的機率相當高。不過他也坦言，執政久了民眾可能會特別挑剔，做好是應該的，如果有做得不滿意或不足的地方，民眾就會反應。

他強調，關鍵仍在於市民希望什麼樣的市長來帶領新北市未來發展。選擇穩健、會做事的市長，對人民來講是非常安穩的選項，對於城市發展也是正確方向。