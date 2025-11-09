新北市長4強對決最新網路投票 李四川、蘇巧慧纏鬥激烈

2026年新北市長選舉提前進入白熱化階段。新北市擁有超過300萬的選舉人數，遠多於其他6都城市，是全台最大票倉，成為藍、綠、白各黨必爭之地。民進黨徵召立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌早已表態出戰，國民黨方面則有台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然呼聲高漲。

李四川。(圖/中天新聞)

網媒「壹蘋新聞網」8日起以「2026新北市長選戰，李四川、黃國昌、蘇巧慧、劉和然，你支持誰？」為題舉辦網路投票，截至9日上午9時，已有14142人參與投票。

廣告 廣告

在4位人選之中，蘇巧慧以38%支持度居於第一，領先第二名的李四川的35.1%，兩人僅差2.9個百分點，呈現膠著態勢。黃國昌獲得10%支持度，劉和然則以1.3%墊底。另外，都不支持的比例高達14.3%，票數超過黃國昌和劉和然。目前網路投票仍在進行中，預計11月13日下午15時截止。

蘇巧慧。(圖/中天新聞)

針對新北市長選戰，蘇巧慧表示，已經做好準備承擔重任，會籌組最強團隊，帶領黨籍的新北市議員候選人共同打贏選戰。李四川則強調，現階段以市政為重，還沒有想到後面選舉的事情，不過也曾說「若黨部認為非我不可，原則上我也不排斥去承擔」。

劉和然近期進棚拍攝形象照，象徵從幕僚到領航者的轉變，表示「我準備好了，要用更多行動回應新北市民對未來的期待」。黃國昌則多次聲明，會按部就班，按照自己的進度前進，爭取代表民眾黨參選新北市長的方向不變，對藍白合有最大誠意跟善意，但不會永遠只是在等待。

延伸閱讀

盼落腳北士科「設分公司」 蔣萬安：輝達正在評估當中

蔣萬安未來有機會「登大位」！命理師鐵口直斷：他有龍臉

「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！