新北市電動車輛免徵使用牌照稅 延長至119年12月31日止！

新北市政府稅捐稽徵處廿九日表示，依據114年12月30日公布修正使用牌照稅法第5條規定，新北市完全以電能為動力的電動車輛(不含油電車)，免徵使用牌照稅期限延

長至119年12月31日止，以鼓勵民眾使用低污染車輛，實現2050淨零排放願景。

一、電動汽車：自101年1月6日起至119年12月31日止。二、電動機車：自107年1月1日起至119年12月31日止。

該處說明，凡新購買或已擁有完全以電能為動力之電動車輛，且車籍登記於新北市，稅捐處會主動辦理免稅，民眾不須提出申請，希望藉由實施免徵使用牌照稅的租稅優惠，鼓勵民眾選購電動車，達到減少碳排放量之效益，共同為保護地球盡一份心力，建構永續發展環境。