「新北市需要黃國昌！」柯文哲坦言「他很兇」：但若都當好人，倒楣的就是人民

民眾黨主席黃國昌新北市長競選總部今（1）日開幕，民眾黨前主席柯文哲致詞表示，可以說黃國昌太兇了，都在咆哮，但是他要問，到底要什麼樣的政治人物，難道要鄉愿型的嗎？還是要一個做事認真的，這是新北市民要去思考的，如果政治只剩下圓滑，最後倒楣的就是人民，如果政治人物都要當好人，人民就不會有好日子過。



柯文哲表示，民眾黨本來就沒什麼資源，特別是過去一整年都在被清算當中，所以面對今年的選舉，只能用最精簡的人力、最有限的資源，做最大的發揮，希望在新年獲得最好的成績。



柯文哲說，新北市是全台灣人口最多的行政區，有400萬人口，長年以來兩大黨輪流執政，他覺得新北市的交通、居住環境還是改變的太慢，新北如果要進步更快，需要一個全新的政治人物，他認為新北市需要黃國昌，他當過8年台北市長，一個城市要快速轉型，就沒辦法用過去的傳統思維和包袱。

黃國昌選新北市長 柯文哲：不討好民粹、不圓滑 ​

柯文哲說，黃國昌就是這樣的人，在中研院當學者時，幫民進黨前主席蔡英文寫10年政綱，當立委時在立法院揭弊，當民眾黨主席時，帶著民眾黨走過最困難的時刻，一步一步繼續成長，從這些可以知道，黃國昌學習的速度很快，因為他做事非常認真，「你們要是看到他剛才那些照片，其實我內心裡面已經羨慕到忌妒的程度，這表示他實在是太有毅力了」。



柯文哲表示，黃國昌可以花一年時間去健身，實在是了不起，這能看出他真正的性格，凡事非常認真，新北市有400萬人口，是很大的人口紅利，因此有全台最大的商機、動能，是全台灣的縮影，從城市到鄉村都有，要讓新北市用最快速度脫胎換骨，一定要全新的政治人物。



柯文哲說，一個不圓滑、不討好民粹、不花時間搞social的政治人物，而願意把時間都用來解決問題，這不就是大家要的市長嗎？可以說黃國昌太兇了，都在咆哮，但是他要問，到底要什麼樣的政治人物，難道要鄉愿型的嗎？還是要一個做事認真的，這是新北市民要去思考的，如果也一天看到不公不義、擺爛、貪污腐敗，難道要裝得很優雅、溫良恭儉讓，新北市民要這樣的政治人物嗎？



柯文哲說，如果政治只剩下圓滑，最後倒楣的就是人民，如果政治人物都要當好人，人民就不會有好日子過，新北可以不一樣，只要選擇黃國昌，新北也可以是開放政府、全民參與、公開透明的政府，也可以是理性務實科學的城市，也可以是講效率、專業、制度的城市，只要黃國昌當新北市長，這些都能實現。



