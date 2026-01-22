新北市青年局將開情人節派對「府中戀舞宮」交友企劃帶青年擦出社交火花

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市政府青年局將於2月7日、8日在板橋區府中廣場辦理「2026樂府中—來電祭」，集結樂團表演、餐車美食、塔羅占卜等有趣活動，並推出採報名制的「府中戀舞宮」趣味競賽共7場次，讓青年朋友在輕鬆氛圍中，自然互動，感受社交火花。

新北市青年局長邱兆梅表示，為鼓勵年輕人走出門，在線下世界建立真實連結，青年局每年2月在府中周邊進行「Love中．樂府中」，今年活動邁入第4年，特別打造4項趣味活動體驗，每場次80分鐘，結合音樂、美食，讓青年朋友無論是揪朋友或獨自前來，都能零壓力享受活動。

廣告 廣告

青年局表示，「府中戀舞宮」趣味競賽進行方式先以「Twisters 扭扭樂」揭開序幕，由參加者跟著主持人指令搶佔地板色塊、累積積分，在歡笑中拉近彼此距離；「街頭 Dance Battle」由專業舞者帶領基礎舞步熱身，並隨著現場DJ的節奏，開放15分鐘1對1或多人即興對決，由現場觀眾的歡呼聲決定優勝，拉滿氣氛；「浪漫賽道」由參加者自由組隊玩2人3腳，限時跨越關卡，考驗彼此默契；「陌生餐桌」體驗搭配提問卡限時對話，並多輪換桌，讓青年快速留下有趣的相遇回憶，想參加的青年朋友可到青年局官網(https://ntpcyouth2022.pse.is/8m2mgs)報名。

青年局說明，活動主舞台將邀請小男孩樂團、甜約翰、脆樂團、溫蒂漫步等12組知名樂團開場，現場也規劃美食餐車、占卜體驗攤位，活動期間的下午5點至6點將限量發放消費抵用券，可於周邊攤位使用，將府中廣場打造宛如國外的熱鬧慶典。

【看原文連結】

更多自由時報報導

要求速與台灣恢復邦交 宏都拉斯蝦農無法再等了 徹底對中絕望

獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪

不是東京大阪！一票台人狂推日本「這1市」：最人性化適合旅遊

今晚明晨最冷「部分地區不到10度」 週六回暖、下週二又變天

