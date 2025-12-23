新北市首例「580專案」正式簽約 林金結力促土城紅單危樓重生

248251223a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市土城區清水段103地號社區在2024年403大地震後，因結構受損嚴重判定為「紅單」危急建物，住戶被迫遷徙。市議員林金結始終掛念受災鄉親，多次要求市府展現效率、縮短行政流程，務必以最短時間完成重建。林金結22日陪同市長侯友宜見證「土城清水段都更案」正式簽約，成功開創新北「580專案計畫」首例，由公權力進場加速翻新，為受災社區帶來重生曙光。

林金結表示，地震後看見住戶憂心的眼神，深感責任重大，為協助整合困難的建物重回正軌，他積極促成「580專案」實施。此計畫由住都中心主導，居民意願達到50%即啟動評估與財務試算；意願達80%則由市府辦理公辦都更招商。協調期間，他持續要求須將權益置於首位，藉由政府公信力讓重建之路走得更穩健。

為了確保每一位住戶的權利，林金結親自參與多場協調會，釐清分配與安置細節，重建過程必須透明公開，讓鄉親清楚自身保障，才能凝聚共識加速推動。他說，未來家園也將落實最新防震法規與低碳綠建築設計，要還給鄉親一個能安心傳承的避風港。

林金結指出，土城清水段案的成功，證明只要具備重建意願，政府與專業團隊就能以最高效率協助，且公辦都更由專業小組統籌施工與權利變換，省去過往漫長的協商磨合，過程透明且受法律保障。這份踏實感是鄉親、民代與市府團隊共同努力的果實，讓紅單危建得以破繭重生。

「重建不只是追求速度，結構安全更是不可妥協的底線。」林金結強調，未來他將持續監督施工品質，並與住戶站在第一線緊盯環節，嚴格要求工程單位務必在確保品質的前提下如期完工，要讓鄉親住進真正經得起考驗的新家。他承諾將以此次案例為範本，爭取更多老舊危建翻新，守護土城的居住正義，讓居民都能擁有安居樂業的堅實堡壘。

照片來源：新北市議員林金結臉書翻攝

