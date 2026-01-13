新北市駕駛注意了！侯友宜宣布投入5億4千萬改善道安 200處路口改為行人優先號誌

[FTNN新聞網]

記者盧逸峰／新北報導

新北市長侯友宜今（13）日主持115年1月份道路交通安全會報時表示，新北市已邁入超高齡化社會，如何守護行人與高齡者用路安全，是市府交通安全工作的首要任務。各道安小組己全面盤點潛在風險、整合跨局處資源，今年預計投入5億4千萬元全面改善道路安全。

侯友宜宣布今年預計投入5億4千萬元全面改善道路安全。（圖／市府提供）

侯友宜說明，目前已完成規劃的24項道安重點工作計畫，包括新增200處行人專用或行人早開時相、檢討46站捷運站生活圈友善步行環境，以及設置300處號誌路口幹、支道停讓設施、檢討樂齡環境周邊改善計畫及規劃公園、醫院及高齡機構周邊路口30處等等，精進道路安全措施。

侯友宜強調，新北市規劃從教育宣導、工程、執法、監理、研究發展、緊急救護等六大面向，推動24項交通安全重點工作計畫，全面強化交通安全防護網；且依據去年全國及六都行車事故比較分析，新北市每10萬人口事故死亡人數為六都次低，事故件數則為六都第三低，這份成果，來自道安團隊日復一日的努力與跨局處密切合作、共同守護市民交通安全的累積成果。

