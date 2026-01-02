新北市高齡長期照顧處正式揭牌 讓長者安心生活、安居新北
（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北市長侯友宜2日親自主持「高齡長期照顧處」成立揭牌典禮，迎來新北市在長者照顧上重要的里程碑。侯友宜說，面對人口快速高齡化，新北市率六都之先成立專責機關，這不僅是組織改造，更是新北對長者照顧的深刻承諾。市府會全力以赴，讓每一位長輩都能在熟悉的社區安心生活、安居新北，有尊嚴地安享晚年。
新北市目前65歲以上長者逾80萬人，為全國最多，超高齡社會帶來的醫療與照顧需求日益提升。因此市府超前部署，整合衛生局與社會局的長照業務，正式成立「高齡長期照顧處」，統籌本市長照政策推動、服務體系規劃、資源整合與品質監督，作為民眾需求評估與連結資源的單一窗口，提供更明確、好找的便利服務。
「照顧長輩就是照顧未來的自己。」侯友宜指出，上任8年來積極擴大社區據點、發展家庭照顧者支持、連結從出院準備到居家醫療，已設立 120 家日間照顧中心、約 5,500 處失智守護站，失智友善環境與照顧資源的佈建規模，都是全國之冠；同時，新北更首創「有 FU 長照站」 25 處，讓長輩走得出來、活得健康。如今藉由高齡長期照顧處的成立，將持續提供更全面、溫暖與有尊嚴的照顧服務。
衛生局長陳潤秋強調，高齡長期照顧處是結合公私資源，深化在地服務量能，讓長者能在熟悉的環境中獲得妥善照顧，陪伴長者安心生活。展望115年的長照藍圖，市府加速推動「銀新未來城」招商作業，是新北市推動「醫、動、養」政策的重要基地，規劃五百戶只租不售、附服務的友善住宅，設置日間照顧中心可服務一百二十位長輩、並規劃兩百床的住宿式長照機構，另結合診所、運動與托育等設施，讓照顧就在生活周邊。若家中有失能或失智長者需申請長照服務，歡迎撥打免費長照專線「1966」。
