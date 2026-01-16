新北市「愛在畫中」板橋車站溫暖展出 板信商銀捐70萬元展公益行動力

新北市第廿八屆「愛在畫中」巡迴展第二站在板橋車站B1登場，板信商銀並現場公益捐贈支持身障創作者。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府社會局第廿八屆「愛在畫中」巡迴畫展，續板信商銀後十六日至一月廿七日於板橋火車站B1公共空間展出，讓人來人往的交通樞紐化身貼近市民生活的藝術場域，邀請民眾駐足欣賞身心障礙創作者透過畫筆與創作，訴說不被限制的生命故事。

新北市第廿八屆「愛在畫中」巡迴展第二站在板橋車站B1登場，八里愛心教養院生陶藝作品創作者翁彥如表示「只要不放棄，生命就有無限可能」。 （記者吳瀛洲攝）

板信商業銀行十六日上午在「愛在畫中」巡迴展揭幕中，總經理曾學智代表捐贈七十萬元將用於公益推廣，延伸製作以畫作為設計元素的限量文創杯墊，讓創作者的心血以實用且具紀念價值的形式被珍藏與分享。

副市長朱惕之表示，「愛在畫中」展覽讓人看見身心障礙朋友「永不放棄」的生命力量，透過藝術創作療癒身心，也說出難以言喻的心聲。他感謝板信商業銀行多年來與市府攜手推動公益，共同促進社會共融，讓來自民間的溫暖，成為協助身心障礙者開啟另一扇窗的重要力量。

這次「愛在畫中」創作者翁彥如為八里愛心教養院院生，加入陶藝社已十年；她分享，每件作品都需歷時近半年完成，最喜愛花朵題材，象徵春暖花開，也期許自己持續展現自信與美麗，「只要不放棄，生命就有無限可能」。

年僅五歲的簡于涵，來自愛智發展中心，其作品〈飆風少年〉以油漆刷勾勒線條、搭配繽紛貼紙，描繪少年沿途所見的多彩風景，也映照自身從無法行走、說話，到如今能拄著前臂拐緩步前行的成長歷程。

社會局長李美珍指出，這次「愛在畫中」巡展結合八里愛心教養院「陶藝．淘意」主題，展出陶板畫及陶瓷作品；八里愛心教養院自民國八十九年成立陶藝社，在張耀全老師長期指導下，院生克服肢體限制，投入比一般人更多時間與心力，歷經數月反覆練習完成作品，展現堅毅不饒的生命精神。

社會局表示，第廿八屆「愛在畫中」將於十處場域巡迴展出，首站已於一一四年十二月二日至廿五日在板信商業銀行總部大樓展出；第二站一月十六日至廿七日板橋火車站B1，餘為一月十四日至二月三日於永和美麗永安生活館、二月七日至廿六日台電台北南區營業處、三月四日至三十日淡水馬偕紀念醫院、四月七日至五月廿八日衛福部台北醫院、五月五日至五月廿八日捷運頂溪站、六月四日至六月廿九日亞東醫院、六月三日至六月廿五日輔大醫院、六月五日至六月廿八日捷運江子翠站，邀請市民一同走進藝術，看見生命的多元與韌性。