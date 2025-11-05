新北市「扶老比」高達28.15% 侯友宜鬆口：將成立高齡長照處

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

台灣正式進入超高齡化社會，新北市扶老比達28.15%。新北市長侯友宜表示，因應龐大照顧需求，市府團隊緊密籌備高齡長照處，預計明年1月可正式掛牌；且人事處已將組織架構、職務列等及職稱等事項和銓敘部及相關單位溝通。

新北市長侯友宜表示，因應龐大照顧需求，市府團隊緊密籌備高齡長照處，預計明年1月可正式掛牌。（圖／市府提供）

針對偏鄉長照資源議題，侯友宜在議會備詢時指出，市府積極在各行政區整合資源設立社區日照中心及社區照顧關懷據點，例如在平溪區打造「不老長智村」，建立高齡友善環境，提升長輩就醫便利，讓長輩們能在據點活動，同時減輕家屬照顧負擔；瑞芳區則有瑞芳醫養園區，結合醫療、長照、日照中心等設施，盼提升偏鄉醫療及長照資源，並逐步從偏鄉推行至其他行政區。

衛生局長陳潤秋也補充，新北市高齡長照處成立一案已送中央，銓敘部已審視完畢，目前待考試院回覆，此外，人事處已將組織架構、職務列等及職稱等事項和銓敘部及相關單位溝通。

侯友宜提到，今年他率市府團隊至荷蘭阿姆斯特丹霍格威村參訪全球首座失智照護社區，盼汲取國外在長照及失智照護上的創新成功經驗，作為新北市推行長照政策的參考，朝在地安老的目標邁進。

