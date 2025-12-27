即時中心／潘柏廷報導

隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！

鄭麗文今日下午前往國民黨中央黨部12樓參加「黨員Reset拓點計畫」活動，並在活動前接受媒體聯訪；就新竹市、新北市是否能藍白合一事，鄭麗文表示，其實一切都還是按照國民黨一直跟大家宣布的原則以及時程順利推進當中。

廣告 廣告

她稱，不管是國民黨、民眾黨各自推出最強而有力，而且有意願為大家服務的人選，每個人都竭盡所能成為最強、選民最支持的人選，但最後一定是透過公平公開機制產生一組人選。

「新北市從頭到尾一直都是這樣」，鄭麗文透露，事實上第一次藍白會時，而黃國昌也公開談，若最後產生的人選不是黃國昌也一定全力輔選，並沒有任何疑問，「大家都有非常高度一致的政治認知，必須要政黨輪替，2028年下架民進黨，台灣才會有活路；到目前為止大家都是高度互信與誠意，在推動藍白的合作」。

另，鄭麗文也說，就新竹市長而言，當時高虹安因官司問題避免造成困擾，才退出民眾黨，而藍白之間有默契，包括新竹市長在內的縣市長，只要符合施政良好、成績卓著、受到市民選民高度支持，就會以現任優先，這原則當然也適用在新竹市，也會用這樣的原則繼續推進。

鄭麗文又說，譬如上禮拜提名台南、高雄、屏東3個艱困選區，也符合所公布的提名原則，不僅有在當地長期耕耘，而上次選舉得票率有一定程度之上，但即便如此台南市仍有前藍委陳以信有意挑戰，但也根據黨內協調機制，也就是內參民調，最後確定徵召謝龍介，而陳以信也表達全力支持。

最後，鄭麗文宣稱，這過程中有很多人表達的意願都是好事，但是還是會遵守提名機制，一一按照既定時程推進，到目前為止藍白的溝通、互動、合作都非常暢通及順利。

原文出處：快新聞／新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了

更多民視新聞報導

《讀賣新聞》揭中國偽造「AI台灣腔」企圖介選2026、2028

民進黨南投縣長新布局！傳「牙醫榜首」溫世政出線 曾助三峽車禍傷者免費植牙

賴清德嗆怎麼相信「鄭習會」沒條件？鄭麗文回應了

