新北市「營午免費」引論戰 綠議員籲：不能苦下一代

各縣市政府相繼提出"學童營養午餐免費"政策，民進黨新北市長參選人蘇巧慧也跟進。但新北市副市長劉和然擔憂排擠其他經費，不願為了選舉"草率承諾"，蘇巧慧強調北北基桃其他縣市都有，她會跟廠商溝通。而黃國昌痛批蘇巧慧當初反對財劃法給地方更多資源、現在反而拿新財源開支票，綠營議員強調"新北市府本身有2600億，再苦都不能苦下一代"。

市場攤商的手一雙雙握，民進黨新北市長參選人蘇巧慧當起母雞，議員參選人掃街，近來各縣市端出"學童營養午餐免費"，蘇巧慧強調不只供餐，還要讓大家吃得好。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「一定會全力來做到，不只免費還要提升品質，甚至精進供餐制度，讓新北的孩子都能夠最好，確實新北市是比較困難，財劃法修正之後，新北市的人均從六都最低，現在變成全國最低，我們新北人對這樣亂修的財劃法，情何以堪。」

前一天劉和然參加校園活動，受訪提到免費營養午餐還要審慎思考。（圖／莊敬高職提供）





許下願景，也痛批藍白的財劃法反而讓新北落後其他縣市，但前一天跟新北市副市長劉和然在校園活動同台時，劉和然態度保留，說免費營養午餐的開銷約46億，幾乎等於新北市一整年特教經費，他不願"草率"承諾。

黃國昌質疑去年修財劃法，蘇巧慧反對，現在卻拿在野黨爭取的資源開選舉支票。（圖／資料照）





民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「資源分布的部分，我也會以孩子的權益為最優先，北北基桃這樣是一個共同生活圈，既然桃園市做到了，台北市也要全面免費了，那在這樣的狀況下，新北市的孩子當然要有一樣的權益。」

蘇巧慧強調其他縣市有的，她會想辦法幫新北爭取，但對手黃國昌砲火猛烈，痛批去年立法院修財劃法、讓地方更有資源自主照顧基層時，蘇巧慧持反對態度，如今為了選舉拿在野黨爭取到的財源開支票，讓他嘆為觀止。

新北市議員（民）廖宜琨：「原本就該用在這上面，因為我們今年我們新北市政府，其實有2600多億（預算），加上我們其實可以預料到說，（統籌）分配款大概有200多億左右，再怎樣苦我們不能苦了下一代，我們很多學校（營養午餐）品質其實蠻堪憂的，她也承諾一定免費會來做營養午餐，而且要做得更好。」

選戰比誰能給市民可實現的願景，團結的綠營，力挺蘇巧慧帶領新北。

（民視新聞綜合報導）

