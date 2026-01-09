新北市「營養午餐免費」有望了？教育局親上火線回應 財政狀況曝光

即時中心／高睿鴻報導

台北市長蔣萬安近日宣布，北市將推動國中小「營養午餐全面免費」政策，引發廣大討論，且多縣市陸續宣布跟進，如台中市、高雄市、基隆市、新竹市、苗栗及雲林縣等。但人口最多的新北市遲未表態，市長侯友宜還沒正面應允、並喊話中央給予協助；面對此議題，新北教育局長張明文今（9）親上火線回應。他說，不排除任何可能性，但同時也曬出財政結構數據，說明相關單位對這件事「很審慎」的理由。

張明文首先坦言，新北市是全國人口最多的縣市、學生數量也是全國6分之1，因此是否實施免費營養午餐，討論度確實非常高，大家都很關心。所以他說，教育局不會預設任何可能性，但有必要說明，為何以新北的條件與環境而言，「我們會如此慎重跟謹慎」。

他先點出，新北市的公私立國中小，目前共計32萬名學生，大約是全國180萬人的6分之1；經估算，推動免費營養午餐的經費需求約46億，同樣是全國最高。張明文另也強調，這筆經費不是一次性，而是每年都得編列，不僅如此，數額還可能隨物價上漲，必須每年增加。

新北市教育局長張明文。（圖／民視新聞）

新北市教育局長張明文。（圖／民視新聞）

接著，他繼續說，目前新北預算規模為2025年755億、2026年780億，這也已經是全國最高的教育預算。去年的755億當中，其中500億左右為人事費、51.55億為校舍、設備等資本門支出；因此，教育局真正能推動各校教育業務辦理的經費，大概剩下200億。細看這200億的結構，主要都是推動教育業務的項目，例如最大支出幼兒津貼，大約24億左右；或像技職教育及高中職免學費，也大概是20億；340所中小學整年的辦公費等，則大約斥資26.87億。

所以張明文直指，細看這200億之下的每筆預算，大概都不會超過20至30億；如今，若要納入46億營養午餐經費，將直接佔據教育業務推動經費的4分之1，比例非常高。因此他擔憂地表示，相關單位這才會認為，若要推動此類政策，態度必須審慎；畢竟，整體經費就是這麼多，實有必要精打細算、量力而為、且要滾動式檢討。

新北市教育局長張明文。（圖／民視新聞）

新北市教育局長張明文。（圖／民視新聞）

他進一步直言說：「在有限的經費之下，要納入這筆46億預算，若無其他適當財源增補，勢必排擠其他預算；這是一個非常務實的問題，我們必須慎重面對，財政結構也值得被重視」。

張明文亦強調，終究還是得從教育角度，考慮優先施政順序。他指出，目前整個新北市，還有非常多老校更新、環境改善、弱勢及特殊族群照顧…等投資，這些也都很重要，因此推各種政策前，都需要嚴肅思考。

最後，張明文再次重申說，新北若要推動國中小免費營養午餐，預計就是46億經費，將佔據200億教育業務辦理經費的4分之1；而新北教育局光是照顧特教學生，1年編列的經費就是46至47億左右，所以，推動免費營養午餐1年的經費，就等於照顧特教學生1年的經費。「這也是為何我們會如此慎重，就是因為這筆經費所需的數額、時間，均相當高額且長久」，他說。

