新北市「鮮奶幸福周」2月23日啟動 33萬孩童受惠

新北市 / 王婞妤

新北市「鮮奶幸福周」將於115年2月23日開學日起正式啟動，每周提供設籍或就讀新北市2至12歲學幼童1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，全年52周不中斷，預估投入4.29億元，讓33萬名孩子受惠。對於偏鄉學校，則由合作乳品廠商辦理專案配送，直送學校或指定地點，寒暑假照常供應，每個孩子都能領得到、喝得到，讓營養補充不中斷，健康快樂成長。

侯友宜指出，「孩子的健康是城市最長遠的投資」，市府投入4.29億元推動「鮮奶幸福周」，因應新北市幅員遼闊，特別規畫「數位兌換」及「專案配送」的雙軌模式。

侯友宜表示，今年9月起，國中以下的學童每周都可喝到鮮奶、豆漿或優酪乳，預計總經費將近5.8億，若國中小營養午餐全面免費，經費高達46億，明年若經費允許，再行調整。

教育局說，在卡證作業上，6至12歲國小學童使用現有「兒童卡」，免申請即可兌換；2至6歲幼童則是使用「幸福卡」。滿2歲且就讀新北市公私立幼兒園的幼童，由園方統一協助取得幸福卡；未就讀新北市幼兒園的幼兒，即日起家長可透過線上申請幸福卡，卡片會直接寄送到家，申辦更便利。

新北市政府強調，「鮮奶幸福周」不僅是一瓶鮮奶，更是一項陪伴孩子健康長大的長期政策，未來一起與家長共同守護新北孩子的健康。

