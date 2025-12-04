新北市10大寵物旅遊路線推薦，毛寶貝五大系列專屬行程、友善店家資訊一次看！

近幾年來帶著毛寶貝一起旅遊，已經是新興的旅遊趨勢，動保處今年大幅展開寵物友善店家與旅遊路線調查，全面走訪各行政區內友善餐廳、咖啡館、特色商店與文創據點，不僅打造友善店家推薦地圖、公開近千家友善店家名單，並加碼推出10大寵物旅遊路線，涵蓋海、山、城、河、林五大系列毛寶貝的專屬行程，讓出遊不再費心，輕鬆玩樂共度美好時光！

（★小提醒：行程路線僅供參考，場域開放時間以實際為準）

新北市10大寵物旅遊一日遊路線

【海系列】：

1.淡水紅樹林與竹圍老街遊

上午行程建議：紅樹林生態步道

下午行程建議：淡水老街散策→遊訪紅毛城、海關碼頭等古蹟→河岸咖啡雅座喝下午茶→傍晚欣賞絕美淡水河口夕陽

►行程重點Tips：這條路線結合自然與人文特色，上午在紅樹林木棧道散步，貼近自然生態。下午推車帶毛寶貝遊覽古蹟，拍出月曆封面美照。最後在淡水河口欣賞浪漫夕陽。

★《小提醒》：新北市立淡水古蹟博物館[友善平權，寵物入館]政策：開放場域含淡水紅毛城、滬尾礮臺、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、淡水街長多田榮吉故居、滬尾小學校禮堂、淡水日本警官宿舍、淡水木下靜涯舊居、淡水海關碼頭。

淡水紅毛城（圖片來源：Getty Creative）

2.白沙灣逐浪小旅行

上午行程建議：石門洞(北海岸地標)→麟山鼻步道散步(電影不能說的秘密取景地)

下午行程建議：白沙灣海水浴場(沙灘玩沙踏浪、欣賞夕陽)

►行程重點Tips：上午結合海岸步道與地標石門洞拍照，中午在北海岸人氣景觀咖啡休息。午後是毛寶貝的快樂時光，可在白沙灣盡情玩沙，欣賞夕陽。

石門洞（圖片來源：Getty Creative）

3.野柳奇岩與金山海岸之旅

上午行程建議：野柳地質公園(欣賞女王頭等奇岩與海岬景觀)→龜吼漁港(拍攝海邊與漁船風景、龜吼漁夫市集買海鮮)

下午行程建議：獅頭山公園(神秘海岸壯觀海蝕景觀與奇岩)

►行程重點Tips：這條行程融合了地質奇觀、海港風情與地方人文。上午在野柳感受世界級奇岩景色，讓毛寶貝在木棧道與步道散步，欣賞海蝕景觀。

★《小提醒》：野柳地質公園寵物入園政策：全程需牽繩

野柳女王頭（圖片來源：Getty Creative）

4.金山溫泉街與海岸行

上午行程建議：金山地瓜產業故事館(寵物友善店家)→金山老街(金包里大街)散步

下午行程建議：中角灣沙灘奔跑，欣賞夕陽

►行程重點Tips：金山地瓜產業故事館為寵物友善店家，也是狗聚好地點，中午可帶毛寶貝到金山老街，或有戶外座的海景餐廳午餐。下午在海岸邊欣賞壯麗夕陽。

金山老街（圖片來源：Getty Creative）

5.大頭狗岩與九份海景遊

上午行程建議：台2線南雅奇岩之旅

下午行程建議：九份老街→昇平戲院外廣場(電影多桑、悲情城市取景地) →基山街觀景平台(遠眺層疊山城，傍晚欣賞黃昏與點燈)

►行程重點Tips：這條行程結合自然奇岩與山城文化，上午探索自然奇景(大頭狗/冰淇淋岩石)，中午可安排九份與金瓜石周邊的寵物友善餐廳休憩。午後推車帶毛寶貝走訪九份老街與戲院廣場，拍下懷舊建築風情。傍晚在觀景平台或阿妹茶樓外觀賞夕陽與點燈。

九份（圖片來源：Getty Creative）

【山系列】：

6.烏來桶後山林秘境

上午行程建議：烏來桶後溪秘境(芬多精洗禮)

下午行程建議：新店寵物泳池(毛寶貝游泳/水療體驗)

►行程重點Tips：結合原民文化、美食與山林體驗。上午前往桶後溪與越嶺步道，呼吸新鮮空氣。下午傍晚安排寵物專屬的游泳與水療，讓毛寶貝也能玩得盡興。

烏來美景（圖片來源：Getty Creative）

7.小碧潭河岸與和美山

上午行程建議：和美山(初級步道輕鬆達成，舒心展望河景)

下午行程建議：小碧潭河岸公園步道→傍晚欣賞碧潭吊橋夜景，或至河畔廣場休憩

►行程重點Tips：這條行程飽覽河岸風光，白天和美山健走，中午可至寵物友善餐廳享受輕食咖啡，午後河岸散步，欣賞點燈夜景。

碧潭（圖片來源：Getty Creative）

8.淡蘭古道健行與深坑風情

上午行程建議：淡蘭吊橋觀魚賞花，適合毛寶貝牽繩散步的步道

下午行程建議：深坑老街散策→深坑廳街頭表演(演出時間及內容以實際為準)

►行程重點Tips：這條路線從深坑老街出發，上午結合古老街區與淡蘭古道林蔭健行。中午安排深坑老街，兼顧美食與放鬆。

【城系列】：

9.三重空軍一村×眷村文化與河濱輕旅行

上午行程建議：空軍一村文化園區，與眷村老房子合影

下午行程建議：三重寵物公園或蘆堤寵物公園，盡情奔跑

►行程重點Tips：上午在空軍一村感受眷村懷舊氛圍。中午在三重、蘆洲周邊的友善餐廳休憩。下午至三重寵物公園或蘆堤寵物公園，讓毛寶貝有更多散步與放電空間。

三重空軍一村（圖片來源：Getty Creative）

【河系列】：

10.八里左岸的海岸慢行

上午行程建議：八里左岸自行車道(渡船頭老街買小吃)→租借自行車騎至十三行博物館外草坪野餐

下午行程建議：帶毛寶貝搭乘渡輪往淡水→淡水老街散步

►行程重點Tips：這條行程結合河岸與海岸的雙重風光。上午從八里左岸自行車道展開，欣賞河岸景緻，再到渡船頭老街買點心準備野餐。中午在十三行博物館外草地野餐。下午可帶毛寶貝搭乘渡輪至淡水老街遊玩。

★《小提醒》：

寵物搭乘自行車及渡輪，規則及票價依各家公司規定。

十三行博物館尚未開放寵物入館。

往來淡水和八里的渡輪（圖片來源：Getty Creative）

同場加映：新北市友善店家推薦

帶著毛寶貝出遊玩樂，需要吃飯用餐，可參考新北市寵物友善店家地圖。

►更多資訊：新北市友善店家地圖

毛寶貝友善一日遊路線（圖片來源：新北市政府動物保護防疫處）

資料來源：新北市政府動物保護防疫處

資料整理：Vinge

