新北市10預售屋飆破百萬！不如買台北市？專家揭慘忍真相：當心買到撞到
記者陳韋帆／新北報導
新北房價持續攀升，住展雜誌統計近2年已有10案單價破百萬，最高達125.1萬元。不如買台北市文山、北投、萬華等低價區？全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，新北市雖然陸續出現單價破百萬建案，但普遍仍低於台北市，而台北市單價偏低區域，其缺點也顯而易見，當心買到撞到。
據住展雜誌資料，2023年新北百萬宅共6案，包括板橋區「三輝白昀」、「衡沐」、「耑芃」，永和區「M PLUS」、「頂溪大苑」，與三重區「潤泰CITY PARK」，成交單價介於105萬至125.1萬；2024年雖房市轉冷，仍有4案突圍，中和區「漢皇方圓」以122.2萬創高，新店區則有「友座明明德」、「寶安JR」、「東基M1」3案入榜，單價落在100.8~105.1萬元間。
房價一坪破百萬 買新北不如買台北市文山北投萬華？
陳傑鳴表示，新北市預售屋近年出現百萬宅，但仔細觀察可發現多是新北第一環的蛋黃區特殊個案，板橋超精華地段、永和超小高樓層宅、三重潤泰捷運共構等，但整體平均價格仍大多低於台北市各區。
他進一步指出，這些高單價個案市場交易占比不到1/10，頂多算個案表現，而文山、北投、萬華雖然是台北市低價區，但細看可發現，精華區單價早已破百萬，低於百萬的大多在偏遠地帶，或緊鄰風化區，所以買新北不如買北市低價區，這句話其實很難成立。
不過，陳傑鳴也提醒，目前房市已進入盤整期，精華區雖然相對有撐，但近期已出現部分預售屋降價銷售，如三重「邑城建設」以7~8字頭完銷，顯示部分建商不認可房價非開高不可，建議消費者在此刻可多看多比較，並留意自身房貸條件再確定是否要購屋。
新北單價百萬豪宅受限 總價6千萬內、單價9字頭恐是天花板
住展發言人陳炳辰指出，新北能破百萬的建案，「地段、品牌、小宅、景觀」為四大關鍵，預估未來仍有新案接力。他舉例，如板橋新板特區、中永和四號公園等，加上建商品牌，如大陸建設、潤泰建設等知名建商，故創高價不令人意外。
不過，他也提到，目前新北市百萬宅總價多在6000萬元豪宅稅門檻內，呈現「高單價、低總價」的小宅化趨勢；新北房市雖受惠於台北市外溢與比價效應，帶動單價攀升，但高總價豪宅市場買盤仍以台北市為主，目前新北百萬宅預售交易占比僅1成，大坪數豪宅價格相對節制，顯示9字頭恐怕已是新北第一環天花板。
