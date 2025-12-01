新北市114年11月份房市交易移轉棟(戶)數減少8%

11月成交量減少最多行政區為淡水區，照片為淡海新市鎮一帶。新北市地政局提供。（新北市地政局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市地政局1日表示，新北市114年11月房市交易移轉棟數共計3,866棟，較114年10月減少338棟，減少幅度8%。

地政局指出，其中交易移轉棟(戶)數以淡水區、土城區、新店區減少較多，與114年10月相較分別減少261棟、145棟、91棟，分析原因係11月份新成屋大批移轉棟(戶)數及中古屋移轉棟(戶)數減少所致。另以交易案件量（包括土地及房屋）來看，新北市114年11月交易件數為4466件，較114年10月減少234件，減少幅度5%。

地政局提醒，欲了解新北市各行政區本月及上月買賣成交案量之情形，可至新北不動產愛連網（網址：https://i.land.ntpc.gov.tw）/最新消息/地價快訊下載本新聞稿附件，歡迎各界多加利用。