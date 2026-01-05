新北市114年12月份房市交易移轉棟(戶)數增加21.1%

(新北市地政局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

新北市地政局今（5）日表示，114年12月房市交易移轉棟數共計4,680棟，較114年11月增加814棟，增加幅度21.1%。

地政局指出，其中交易移轉棟(戶)數以板橋區、中和區、林口區增加較多，與114年11月相較分別增加539棟、155棟、153棟，分析原因係本月份新成屋大批移轉棟(戶)數及中古屋移轉棟(戶)數增加所致。另以交易案件量（包括土地及房屋）來看，新北市114年12月交易件數為5,128件，較114年11月增加662件，增加幅度14.8%。

地政局提醒，欲了解新北市各行政區本月及上月買賣成交案量之情形，可至新北不動產愛連網（網址：https://i.land.ntpc.gov.tw）/最新消息/地價快訊下載本新聞稿附件，歡迎各界多加利用。