新北市115年度有線電視費用不漲！4組方案維持原價

新北市公告115年有線電視基本頻道收視費用標準。（新北市新聞局提供）

新北市有線廣播電視費率審議委員會近日決議115年度新北市有線電視收視費用。新北市政府新聞局於今（29）日公告，明（115）年度業者持續提供A、B、C、D共4組基本頻道組合，各分組收視費、裝機等費用，皆維持與114年度相同收費標準。

新北市新聞局長李利貞表示，為保障消費者權益，委員會決議115年度收視費及裝機等相關費用皆維持與114年度相同。此外，也通過多項附帶決議，包括要求業者持續配合推動有線電視纜線下地及清整政策、加強巡查設備及纜線，以提升服務品質，並應提供多元客服管道，即時受理民眾及妥處民眾爭議。

李利貞指出，委員會也促請有線電視業者善盡地方媒體角色及落實企業社會責任，除持續提供於社會局登記有案的低收入戶免收裝機費、基本頻道收視費及數位應用推廣寬頻網路20M以上之優惠外，應積極參與社會救助與公益服務，相關經費不得少於114年視訊收入2％。

此外，業者應提高經營區之在地人文、歷史及特色之自製頻道節目品質及製播率，加強製作新住民、原住民、性別平權及公益議題等多元節目內容。

