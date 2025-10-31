新北市2024年逾300公務員離職 侯友宜雙管齊下留人才

民進黨議員戴瑋姍建議，新北市府公務繁重，幾乎變成公務員職訓所，加上新北市物價偏高，市府可編列「都會加給」，留住人才。（高鈞麟攝）

雙北近年面臨公務員人力荒，光是2024年新北市離職公務員達312位。民進黨議員戴瑋姍建議，新北市府公務繁重，幾乎變成公務員職訓所，加上新北市物價偏高，市府可編列「都會加給」，留住人才。新北市長侯友宜說，現今大環境影響，公務員報考率愈來愈低，同仁照顧是全方位考量，可從減輕公務員壓力及爭取都會加給，雙管齊下。

戴瑋姍表示，雙北生活物價較高，對公務人員來說較沒吸引力，加上新北幅員廣闊，多達400萬人口，業務量高工作壓力大，導致新北市公務員流動率高。

戴瑋姍建議，應比照警消增加「都會加給」，給第一線如清潔隊員等，請市府盡速研議擇定適合科目項目發放，對公務員來說「拿到錢最重要」。

侯友宜表示，同仁照顧是全方位，同仁離職原因很多，比如說照顧家人、進修，大部分離開都想調中央升官，畢竟中央職等比較高，若調近新北與中央職等，相信大家就不會離開。

侯友宜說，職等涉及公務員終生撫卹問題，都會加給只要中央願意支持，市府都樂意幫忙，讓公務員有更好的待遇，但需要經考試院同意。未來將朝減輕公務員壓力、爭取都會加給兩方面努力，已請人事單位向中央反映及爭取。

人事處長林正壹補充，2024年新北市離職312人，離職率7.57％，其中5％到中央，其他則返鄉或另有生涯規畫。公務員加給屬行政院權責，新北市無法自主決定。

