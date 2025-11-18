新北市4600顆毒雞蛋流竄！公布新莊2家蛋行：提供退換貨

遭驗出芬普尼的彰化文雅畜牧場在9日短暫解除移動管制期間大量出貨5萬7000顆雞蛋，遭查出有1萬顆流入新北市，其中有4600顆售出，新北市政府今（18）日晚間補充說明追查進度。

示意圖。（圖／Pixabay）

新北市衛生局晚間指出，文雅畜牧場50籃雞蛋售往本市2家蛋行，分別為六吉行（新莊區中港路615巷10號）及陳姓業者（新莊區新泰路289巷1號），該2業者再販售給下游早餐店、雜糧行及一般消費者，為維護消費者權益，新北市衛生局已要求這2家蛋行提供有疑慮消費者退換貨。

新北市衛生局追查毒雞蛋。（圖／新北市衛生局提供）

新北市府衛生局稍早說明，食藥署於9日公布文雅畜牧場之4批違規蛋品，均未流入本市，但透過彰化縣衛生局了解，文雅畜牧場經彰化蛋行轉售給本轄蛋行50籃（1萬顆）雞蛋，立即於10日派員稽查，進行預防性下架，攔截27籃雞蛋全數退回上游，餘23籃銷售對象為早餐店、雜糧行及散客，新北市衛生局已完成早餐店及雜糧行共9家業者查核，均未查有問題蛋品。

示意圖。（圖／Pexels）

彰化縣衛生局下午說明，文雅畜牧場違規售出的285籃（5萬7000顆）雞蛋中，台中龍忠蛋行進貨200籃，台中市衛生局回收銷毀38籃，其餘162籃已分售至下游35家店家及散客，另外農政單位配合的蛋車進貨85籃，彰化縣衛生局攔截35籃，但仍有50籃（1萬顆）流往新北市，新北市衛生局接獲通報後迅速回收5400顆並銷毀，但仍有4600顆已經售出。

彰化縣衛生局強調，自文雅畜牧場啟動移動管制後已掌握出貨流向，彰化縣內食品業者均禁止接收該場雞蛋，因此問題蛋未流入縣內，檢方目前正比對牧場、蛋行及相關單位的進出貨紀錄，釐清是否有人刻意隱匿或趁機加速出貨，全案仍在擴大調查中。

