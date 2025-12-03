新北市7旬翁社區三溫暖昏迷 大面積燒燙傷、送醫不治

新北市林口區發生一起社區意外事件，3日晚間7點多，79歲夏姓老翁在使用社區三溫暖時，疑似因為疾病突然昏迷，被發現時已經沒有生命跡象，且身上出現大面積燒燙傷，夏姓老翁被緊急送醫搶救，仍回天乏術。

3日晚間新北市林口夏姓老翁使用社區三溫暖時突然昏迷，被發現時已無生命跡象，被緊急送醫。（圖／資料照片）

據《ETtoday新聞雲》報導，事發時，夏姓老翁的妻子打電話給櫃檯人員求助，懷疑丈夫可能在健身房發生異常情況，櫃台人員立刻前往查看，不料發現夏姓老翁倒臥在三溫暖內，且已經沒有呼吸心跳，立刻打電話報警求助。

消防人員到場後，發現夏男已無呼吸心跳、身上有約50%的二度燒燙傷，立刻進行CPR急救，並將夏男送往醫院搶救，最後仍不治。根據警方初步調查，現場沒有打鬥跡象，研判無外力介入，待後續相驗遺體，以釐清詳細死因。

